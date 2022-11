Voici une compilation de vidéos et d'articles au sujet de l'un des thèmes centraux du jeu Metal Gear Solid V, le langage.C'est le dernier article à ce sujet. J'ai surtout traduit un article de 20 pages nommé "Metal Gear Solid V et la militarisation de l'anglais" (que je vous conseille vivement de lire, c'est le gros morceau), "Vie et mort d'une langue" (article de blog vraiment passionnant) et l'analyse de la bande annonce diffusée à l'E3 2015.Voici le programme :- Une langue pour les gouverner tous,- MGS V & The Tyranny of Language,- The Language Power,- Standing on Missing Legs - Analyse du thème de Metal Gear Solid V : The Phantom Pain,- Vie et mort d'une langue,- Metal Gear Solid V et la militarisation de l'anglais,- Analyse de la bande annoncePour ceux qui connaissent le jeu, commencez par la bande annonce puis son analyse pour lire le reste.Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, regardez la bande annonce (sauf son analyse) et tout le reste.Bon visionnage et bonne lecture!!!!"METAL GEAR SOLID V : THE PHANTOM PAIN ne pourrait pas être plus explicitement lié au concept de culture. Il se propose d'examiner et d'incarner l'interaction entre les interprétations et la réalité. Mais plus spécifiquement, MGSV veut parler de la relation entre culture et conscience. Il veut parler des composantes psychologiques et politiques du langage. Enfin, pour notre propos, MGSV veut parler des menaces qui pèsent sur la multiplicité des formes d'interprétation, sur la coexistence continue de points de vue multiples : la menace de la domination hégémonique unipolaire d'une seule langue-culture sur le monde entier : l'anglais. En 2015, MGS V s'intéressait principalement à l'anglais et à son héritage de colonisation. Depuis la fin de la guerre froide, l'anglais, aux côtés du numérique, a proliféré à travers le monde, non pas par la force, mais par la " demande des consommateurs ". Mais cette paix est-elle simplement une certaine forme de victoire ? Une victoire qui dépend à son tour d'une guerre sans fin ?""La langue est beaucoup plus importante que nous ne le réalisons souvent. Ce n'est pas simplement un outil de communication, c'est bien plus que cela. Nous comprenons le monde à travers le langage, nous pensons dans le langage. Et notre façon de penser fait de nous ce que nous sommes. C'est pourquoi la langue est si étroitement liée à l'identité. Par exemple, l'identité de Skull Face lui a été "volée" parce que sa langue lui a été volée. "Avec chaque nouveau poste, mes maîtres changeaient en même temps que les mots qu'ils me faisaient prononcer. Avec chaque changement, je changeais aussi." Nous ne pouvons pas observer et interpréter le monde de la même manière si nous changeons de langue. Le langage est probablement la partie la plus importante de ce qui nous différencie, nous les humains, des autres espèces. Prenez les concepts d'histoire et de futur, par exemple. Nous les avons parce que nous avons le langage. Et maintenant, il est impossible de ne pas penser à ces concepts, nous vivons nos vies autour d'eux. Ils sont aussi réels pour nous que n'importe quoi d'autre.""Les lettres deviennent des mots, les mots deviennent une phrase et puis il y a la naissance d'une civilisation. Comme il est étrange que ces bruits particuliers transmettent des idées très spécifiques d'un esprit à un autre. L'origine des langues et la manière dont elles se sont développées pour atteindre leurs formes sophistiquées actuelles semblent entourées de mystère, mais il est largement admis qu'elles constituent l'une des toutes premières briques essentielles pour soutenir la structure de toute civilisation. Quelle ironie que cet outil même qui donne naissance à un peuple puisse être la graine d'un génocide et, en creusant davantage, nous découvrirons que c'est effroyablement vrai. Réfléchissons pour une fois à la citation d'Emil Cioran : "Ce n'est pas une nation que nous habitons, mais une langue".Ne vous y trompez pas, notre langue maternelle est notre véritable patrie". L'assemblage des mots ne forme pas seulement des phrases, mais il coud aussi des émotions, des cultures, des identités et lorsque ces langues disparaissent, les cultures et les identités des personnes qui les parlent disparaissent aussi."