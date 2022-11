"La langue est profondément liée à l'ethnicité."-Code Talker"L'origine... de la langue elle-même [était] comme une manifestation du pouvoir des dirigeants."- Friedrich Nietzsche (La généalogie de la morale)METAL GEAR SOLID V : THE PHANTOM PAIN ne pourrait pas être plus explicitement lié au concept de culture. Il se propose d'examiner et d'incarner l'interaction entre les interprétations et la réalité. Mais plus spécifiquement, MGSV veut parler de la relation entre culture et conscience. Il veut parler des composantes psychologiques et politiques du langage. Enfin, pour notre propos, MGSV veut parler des menaces qui pèsent sur la multiplicité des formes d'interprétation, sur la coexistence continue de points de vue multiples : la menace de la domination hégémonique unipolaire d'une seule langue-culture sur le monde entier : l'anglais.En 2015, METAL GEAR SOLID V : THE PHANTOM PAIN s'intéressait principalement à l'anglais et à son héritage de colonisation. Depuis la fin de la guerre froide, l'anglais, aux côtés du numérique, a proliféré à travers le monde, non pas par la force, mais par la " demande des consommateurs ". Mais cette paix est-elle simplement une certaine forme de victoire ? Une victoire qui dépend à son tour d'une guerre sans fin ?Dans cet essai vidéo controversé, je me plonge dans certains des sujets les plus subtils, culturels, littéraires et linguistiques indirectement évoqués par The Phantom Pain. Après avoir abordé de manière générale la signification de deux expressions - la relativité linguistique et l'impérialisme linguistique - nous nous tournons vers les 4 textes spécifiques auxquels TPP fait directement et à plusieurs reprises référence : Moby Dick, Heart of Darkness, Lord of the Flies et Nineteen Eighty-Four... qui sont tous des piliers des cours d'anglais dans le monde entier.À la fin, nous discutons de la nature de la pédagogie, du "canon" et de la culture, qui sont tous des fonctions de la langue et, par conséquent, de la puissance impériale dite "douce". Cet épisode sera forcément impopulaire pour certains, mais il nous a semblé nécessaire d'être à la hauteur de la bravoure de MGSV pour aborder ce sujet, même s'il n'est que superficiel. MLCS-345 Questions de discussion- Selon vous, comment Metal Gear Solid V : The Phantom Pain aurait-il pu mieux intégrer le concept de langue dans son gameplay ou son mode procédural ?- Êtes-vous d'accord pour dire que l'anglais est une langue intrinsèquement coloniale ? Dans le dernier volet de la série Metal Gear Solid d'Hideo Kojima, Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (2015), le langage prend une fonction totalement étrangère à son rôle de longue date dans la construction de mondes artistiques. Alors même qu'il est utilisé pour construire le monde autour du protagoniste Punished "Venom" Snake, le langage parlé devient une arme entre les mains de son ennemi Skull Face, qui déploie une espèce de parasite mortel qui attaque les cordes vocales de son hôte, dans le but ultime de détruire la langue anglaise et tous ceux qui la parlent. Cet article explore à la fois la façon dont le langage est utilisé pour construire, selon les termes de Marie-Laure Ryan, le "monde de l'histoire" de MGSV, et la façon dont la parole vient, à travers Skull Face, menacer ce monde (2014). En appliquant l'approche rhétorique de l'analyse des jeux vidéo de Ian Bogost, ce projet étudie les potentialités d'interprétation de l'anglais parlé en tant que lingua franca (ELF) rendues possibles par la " représentation procédurale " du langage de MGSV, notamment en ce qui concerne l'anglais en tant que force armable ([2007] 2010). En étendant les implications de l'anglais comme puissance destructrice de Skull Face à des situations réelles d'oppression linguistique, l'article montre comment MGSV crée des opportunités pour interroger le rôle de la langue anglaise dans la construction de mondes coloniaux réels. Pour contextualiser ces préoccupations, le projet intègre d'autres "mondes" qui partagent les préoccupations linguistiques de MGSV, notamment celui de 1984 de George Orwell. La recherche sur le FLE, ainsi que les travaux anticolonialistes de Paulo Freire et d'Edward Said, sont appliqués à l'exploration du langage en tant qu'outil à la fois pour le totalitarisme et la révolution, et l'article se termine par une réflexion sur les moyens de décolonisation idéologique et linguistique. Grâce à cette approche du MGSV, le projet transmet les dangers réels de l'anglais comme lingua franca, et théorise la manière dont nous pourrions passer de la théorie des médias à l'action dans le monde réel."Tout ce qui compte, c'est que c'est le concept qui a pris forme dans leur tête."INTRODUCTION - comment nous comprenons le monde à travers le langageLa langue est beaucoup plus importante que nous ne le réalisons souvent. Ce n'est pas simplement un outil de communication, c'est bien plus que cela. Nous comprenons le monde à travers le langage, nous pensons dans le langage. Et notre façon de penser fait de nous ce que nous sommes. C'est pourquoi la langue est si étroitement liée à l'identité. Par exemple, l'identité de Skull Face lui a été "volée" parce que sa langue lui a été volée. "Avec chaque nouveau poste, mes maîtres changeaient en même temps que les mots qu'ils me faisaient prononcer. Avec chaque changement, je changeais aussi." Nous ne pouvons pas observer et interpréter le monde de la même manière si nous changeons de langue. Le langage est probablement la partie la plus importante de ce qui nous différencie, nous les humains, des autres espèces. Prenez les concepts d'histoire et de futur, par exemple. Nous les avons parce que nous avons le langage. Et maintenant, il est impossible de ne pas penser à ces concepts, nous vivons nos vies autour d'eux. Ils sont aussi réels pour nous que n'importe quoi d'autre.L'histoire de The Phantom Pain tourne autour de la relation entre les objets (physiques) et les concepts (abstraits), entre le signifié et le signifiant - et de la façon dont le langage joue un rôle central.LES NOMS SONT UNE PERCEPTIONDe même que la langue est plus qu'un simple outil de communication, un nom est plus qu'un simple moyen de désigner quelqu'un. Il fait partie de l'identité d'une personne et, en lui donnant un nom spécifique, vous pouvez orienter les interprétations qui y sont liées - façonner le concept. Définissez-le. Dans le jeu, cette idée est reflétée par plusieurs des personnages lorsqu'ils (ou d'autres) parlent de leur nom.MGSV-ShalashaskaÀ l'époque où se déroule The Phantom Pain, les moudjahidines ont commencé à appeler Ocelot "Shalashaska". Ce nom est le résultat de la façon dont ils voient Ocelot - leur concept d'Ocelot ; une combinaison de plusieurs concepts qui, dans leur esprit, constituent cet homme. Le surnom est plus qu'un outil de référence, il englobe leur façon de voir, et la raison pour laquelle le nom est apparu en premier lieu a tout à voir avec leur concept de cet homme - et bien sûr, les spécificités de leur langue. Mais dès que ce mot a existé, le concept - l'idée de cet homme appelé Shalashaska - a également existé.Metal-Gear-Solid-V-The-Phantom-Pain-Eli-NamePour Eli, son nom Kikongo représente qui il est, comment il se voit et comment il veut que les autres le perçoivent. Eli est le clone d'un autre homme, la copie carbone inférieure, mais Nyoka ya Mpembe (White Mamba) est sa propre personne, le chef d'un groupe d'enfants soldats. "La nouvelle de l'infâme Mamba Blanc s'est vite répandue." Pour Eli, l'appeler par son "vrai" nom revient à lui dénier cette identité, celle qu'il s'est choisie. Après leur arrivée à la Mother Base, les enfants ont reçu l'ordre d'abandonner leur nom de guerre, c'est la première étape pour supprimer leur identité d'enfant soldat. Mais Eli ne s'exécute pas, s'il abandonne son nom, il perdra le contrôle. Il considère la perte de son nom comme une grande menace. Il est conscient de l'effet des mots, conscient du pouvoir du langage.Metal-Gear-Solid-V-The-Phantom-Pain-E3-2015-Screen-Code-TalkerEnfant, Code Talker - comme beaucoup d'Amérindiens - a été amené dans un pensionnat amérindien pour être " éduqué ". Dans le but de dissoudre sa culture, on lui a interdit de parler le navajo. "Effacer nos mots, c'était comme effacer notre peuple". Mais on lui a aussi donné un nouveau nom, George. C'était une tentative de le transformer en quelqu'un d'autre, de ne plus être un garçon Diné. Le nom de Code Talker a été donné par lui à Skull Face, et il continue délibérément à utiliser ce nom. "Le nom de Code Talker est une leçon gravée dans mon être."Quiet est un autre exemple, mais nous y reviendrons plus tard.MGSV-Big-Boss-is-watching-youEn ce qui concerne Big Boss, le nom lui-même détient la puissance du concept qu'il véhicule. Shalashaska explique au début du jeu : "Lorsque la nouvelle du retour de Big Boss commencera à circuler, ce sera notre véritable arme de dissuasion contre le Cipher." Mais le concept de Big Boss a un autre effet, sur les soldats de Diamond Dogs. "Peu importe d'où ils viennent ou pourquoi ils sont ici, ils vous vénèrent." C'est un nom qui a le pouvoir d'unir et de diriger les gens, en raison du concept qu'il représente. Pour faire simple, "Big Boss" est un mot spécifique représentant un concept spécifique. Tout au long du jeu, le protagoniste est Big Boss. Il est Big Boss dans l'esprit de ceux qui l'entourent - et dans son propre esprit. Ou, comme le dit Ocelot : "C'est notre réalité ici, qu'elle soit réelle ou non. [...] Tout ce qui compte, c'est que c'est le concept qui a pris forme dans leur tête." C'était à Venom Snake d'être à la hauteur de la légende, du concept qui existait maintenant dans la tête des gens, et il a fini par le faire. Physiquement, il n'était pas Big Boss, mais conceptuellement, il l'était.L'idée qu'un mot puisse créer une image dans notre tête, un concept, n'est pas seulement vraie pour les noms, mais pour le langage dans son ensemble. Pour faire simple, les concepts sont des constructions linguistiques.COMMENT LES CONCEPTS EXISTENT À TRAVERS LE LANGAGE"On dit que plus de 2000 langues du monde sont en voie d'extinction. En ce moment même, des concepts culturels et des formes d'expression disparaissent à jamais."Nous sommes donc arrivés au thème le plus important du jeu, celui qui est au cœur de l'histoire : l'importance du langage pour notre compréhension du monde, et pour l'existence de chaque concept.MGSV-E3-2015-Trailer-Code-Talker"L'homme pense avec des mots. Ou plutôt, les mots sont les moyens mêmes de l'homme pour penser. Si vous effacez un mot représentant un certain concept, le concept lui-même disparaît du monde. Nizhóni" signifie "beau" en navajo. Mais l'image qui nous vient à l'esprit lorsque nous disons "nizhóni" diffère du "beau" des bla'ghaana. Un ciel azur. Un paysage vallonné. Une verdure luxuriante. La signification que nous donnons à nizhóni a ses racines dans la culture Diné. Si nous perdions le mot nizhóni, les images de notre belle patrie seraient emportées dans l'oubli avec lui."Chaque mot représente un concept, et chaque concept peut exister grâce au mot qui le désigne. C'est ainsi qu'il peut exister dans notre esprit. En d'autres termes, le langage et les concepts sont inextricablement liés : ces concepts existent et peuvent être compris parce qu'ils existent dans le langage, et une fois que ce langage a disparu, non seulement les mots mais aussi le concept lui-même cessent d'exister.DOULEUR DU PHANTOM"N'importe qui peut abandonner son combat en déposant les armes. Mais la sensation de tenir une arme - ça, on ne l'oubliera jamais. Comme nos membres perdus, la sensation persiste."Metal-Gear-Solid-V-The-Phantom-Pain-Kaz-Chapter-1-EndingQu'est-ce que cela signifie de manquer quelque chose ? C'est le sentiment qui survient lorsque la chose à laquelle un concept fait référence cesse d'exister - mais que le concept est toujours là dans votre tête. Un sentiment de perte, une douleur fantôme demeure. Parfois, lorsqu'une personne perd un membre, elle peut encore le sentir, car il est toujours présent dans sa tête. Dans The Phantom Pain, la sensation que quelque chose qui a été perdu est toujours là dans votre esprit (et le sentiment de perte qui en résulte) joue un rôle important dans l'histoire. "Le corps que j'ai perdu. Les camarades que j'ai perdus - c'est comme s'ils étaient tous encore là". dit Kaz. La manche vide de sa veste qui glisse dans sa main est une métaphore visuelle. Les choses qui ne sont plus là, qui manquent maintenant, en sont venues à le définir. Et à la fin du chapitre 1, Skull Face lui-même devient leur fantôme, l'objet de leur vengeance, même après sa disparition. Parce que le concept, l'idée, demeure, et c'est une force aussi puissante qu'une autre. "Nous tenons nos fusils dans des mains manquantes. Nous nous tenons debout sur des jambes manquantes." Ce sont ces choses qu'ils ont perdues qui vont maintenant devenir leur centre d'intérêt - le concept persistant de ce qui est parti, fortifié comme une idée dans leur esprit collectif. "L'arme secrète que nous brandissons, hors de vue."Comme la manche vide de Kaz, le personnage de Quiet est également défini par (et même nommé d'après) ce qui n'est pas là - dans ce cas : ses mots. En même temps, elle peut aussi être considérée comme l'opposé de cette idée de "douleur fantôme" - elle est une entité sans concept. Son silence la rend difficile à lire, insaisissable, et les autres personnages se disputent constamment sur ses motivations, essayant de remplir les blancs qu'elle refuse de remplir elle-même. Jusqu'à ce qu'elle utilise des mots pour sauver Snake, avant de choisir à nouveau le silence. Et en même temps que son silence, Quiet disparaît - se dissout dans un nuage de sable. "Je suis l'absence de mots."Metal-Gear-Solid-V-The-Phantom-Pain-Quiet-DisappearsCONCLUSION - Le pouvoir du langageLes objets existent dans le monde physique. Mais les concepts existent dans l'esprit. Et tout comme nous ne sommes capables de percevoir les objets que grâce à la lumière, nous ne pouvons imaginer les concepts que grâce au langage.Chaque mot spécifique dans chaque langue spécifique apporte une image spécifique à l'esprit. C'est le pouvoir du langage - le pouvoir de façonner quelque chose dans notre tête. Une fois qu'un concept a pris forme dans notre tête, il peut devenir une force motrice puissante. "Les mots peuvent tuer." Le langage est un moyen de partager des idées, de former des concepts et de façonner des images dans l'esprit d'autres personnes, un moyen pour nous de penser et de comprendre. Un moyen pour nous d'être."Les mots sont vivants. Lorsqu'ils sont prononcés, la vie leur est insufflée. Ils deviennent une partie de l'auditeur." - Code Talker