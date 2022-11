Si AMD est passé devant Intel en bourse, ce n’est pas le fruit du hasard. Il faut dire que la société de Sunnyvale, tel le phénix qui renaît de ses cendres est revenu des enfers et a signé le plus gros come-back de la tech de ces dernières années.Entre l’arrivée de Lisa Su en 2015, la sortie des processeurs Ryzen et Epyc en 2017 (Jim Keller était de passage) qui équipent les PC, serveurs et autres consoles ainsi que les cartes graphiques qui commence enfin à concurrencer celles de chez Nvidia, tout semble réunis pour continuer sur cette lancée.Mais AMD, c’est aussi le domaine des smartNICs avec des solutions de mise en réseau via le rachat de la start-up Pensando (1,9 milliards de dollars) et la conception de puces FPGA (I.A., robotique , IOT, etc.) avec le rachat de Xilinx pour 35 millards de dollars.- Mais qu’est-ce que les puces FPGA ?- En quoi changent-elles la donne dans le secteur des semi-conducteurs ?Cet excellent article de 01net va tout vous dévoiler, Il vous permettra de comprendre la stratégie de diversification AMD et l'importance de ces puces programmables dans la guerre technologique que se livre les États Unis et la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle.