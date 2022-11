Le géant des puces Advanced Micro Devices est entré dans l'histoire cette année en dépassant Intel en termes de capitalisation boursière pour la toute première fois. Intel a longtemps occupé la première place sur le marché des processeurs informatiques, mais AMD est en pleine ascension depuis qu'il a acquis l'entreprise de puces adaptatives Xilinx en février pour 49 milliards de dollars. Aujourd'hui, les puces AMD sont présentes dans deux modèles Tesla, le rover terrestre Mars Perseverance de la NASA, les tours cellulaires 5G et le superordinateur le plus rapide du monde. CNBC s'est entretenu avec Lisa Su, PDG d'AMD, sur le retour remarquable de l'entreprise, les paris énormes sur de nouveaux types de puces face à l'effondrement des PC, les nouvelles restrictions sur les exportations vers la Chine et l'évolution des tendances du secteur.

"C'est ce qui se passe lorsque vous avez un PDG qui est un ingénieur. Si un PDG parle le langage des affaires, il sera performant." (commentaire qui résume tout).Chapitres :1:51 Fabrication de puces4:01 Se lancer dans le fabless5:37 Rattraper Intel8:17 Géopolitique et crise du PC10:51 Diversification