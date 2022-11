Metal Gear Solid V traite de nombreux sujets à travers son histoire, son gameplay et ses personnages. Nous avons décidé de nous attaquer aux différentes thèmes du jeu à travers une série de vidéos. Pour débuter, on a décidé de parler de Skull Face (l’antagoniste de cet épisode), d'assimilation culturelle et du pouvoir de la langue.

La bande-annonce qui m'a passionné pour le sujet de la langue.