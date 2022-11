*SÉLECTIONNÉ POUR LE FINANCIAL TIMES BUSINESS BOOK 2022.



Une étude fascinante du géant de la technologie et de sa relation symbiotique avec le gouvernement chinois" - Guardian



Influence Empire de Lulu Yilun Chen est bien plus que l'histoire tant attendue de Tencent et de son application essentielle, WeChat, l'outil de messagerie utilisé par 1,3 milliard de personnes. C'est aussi le récit, qui donne à réfléchir, de toute une génération d'entrepreneurs technologiques chinois de haut vol, dont les ailes ont été coupées par la main omnipotente de leur propre gouvernement". -- Brad Stone, auteur de Amazon Unbound et The Everything Store



Le premier regard définitif sur Tencent, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde.



En 2017, une entreprise connue sous le nom de Tencent a dépassé Facebook pour devenir la cinquième plus grande entreprise du monde. Ce fut un moment décisif, un signal d'alarme pour ceux qui, en Occident, avaient l'habitude de considérer l'industrie technologique mondiale à travers le prisme de la Silicon Valley : Facebook, Google, Apple et Microsoft.



Pourtant, pour bon nombre des plus de deux milliards de personnes qui vivent de l'autre côté de l'océan Pacifique, ce n'était pas une surprise du tout.



Fondée par l'énigmatique milliardaire Pony Ma, l'entreprise, qui n'était au départ qu'un simple opérateur de messagerie texte, a investi et créé certains des jeux les plus emblématiques de la Chine avant d'imaginer WeChat, la super-application couteau suisse qui combine messagerie, shopping et divertissement. Grâce à des milliards de dollars d'investissements mondiaux dans des noms de marque, de Fortnite à Tesla, et une horde de start-ups, la société de Ma a construit un empire d'influence quasi inégalé.



Dans ce récit fascinant, truffé d'interviews d'initiés et de détails exclusifs, Lulu Chen raconte comment Tencent a créé l'âge d'or de la technologie chinoise et se penche sur les principales batailles impliquant Didi, Meituan et Alibaba. Il s'agit d'une chronique des moments critiques et de la question de savoir ce qu'il faut faire pour réussir en tant qu'entrepreneur en Chine.



Lulu Yilun Chen est l'auteur d'un récit intelligent et passionnant sur l'ascension de certaines des entreprises les plus puissantes de Chine, qui comptent également parmi les géants technologiques les plus grands et les plus riches du monde. Malgré leur taille et leur puissance énormes, peu de personnes en dehors de la Chine connaissent ou comprennent ces entreprises. Maintenant, grâce à Influence Empire : Inside the Story of Tencent and China's Tech Ambition, cela va enfin changer. -- Howard French, ancien chef du bureau du NY Times à Shanghai et auteur de Everything Under the Heavens : How the Past Helps Shape China's Push for Global Power.



On attendait depuis longtemps un livre qui raconte l'histoire de Tencent, et le récit de Lulu Chen est non seulement complet, mais aussi un récit commercial captivant. Cette entreprise à l'influence mondiale a enfin le récit qu'elle mérite. -- David Barboza, The Wire

Un livre est sorti en juillet dernier au sujet de la société Tencent, l'un des 3 BAT (Baidu, Alibaba, Tencent), bien connu de ceux qui suivent l'actualité vidéo-ludique