Pourquoi maintenant ?[...] Une explication réside dans ce que certains historiens militaires appellent le "piège de Thucydide" : Lorsqu'une puissance montante rivalise avec une puissance militaire dominante, la plupart de ces cas conduisent à la guerre. Selon l'historien athénien Thucydide, la montée en puissance d'Athènes a conduit Sparte, la puissance militaire dominante de l'époque, à entrer en guerre contre elle, détruisant ainsi les deux cités-États ; d'où le piège.[...]Avec la nouvelle série de sanctions des États-Unis, une question a été réglée : le monde néolibéral du libre-échange est officiellement terminé. Plus vite les autres pays le comprendront, mieux ce sera pour leurs populations.[...]Ces sanctions visent à découpler totalement la chaîne d'approvisionnement des États-Unis et de leurs alliés - l'Union européenne et les pays d'Asie de l'Est - de la Chine. [...]La Chine est la principale destination de toutes ces entreprises. Le problème pour les États-Unis est que la Chine est non seulement la partie de l'industrie mondiale des semi-conducteurs qui connaît la croissance la plus rapide, mais aussi le plus grand marché de cette industrie.[...]Les entreprises américaines risquent également de voir leurs résultats baisser considérablement, notamment les fabricants d'équipements tels que Lam Research Corporation, Applied Materials et KLA Corporation ; les outils d'automatisation de la conception électronique (EDA) tels que Synopsys et Cadence ; et les fournisseurs de puces avancées comme Qualcomm, Nvidia et AMD.[...]L'industrie mondiale des semi-conducteurs est actuellement évaluée à plus de 500 milliards de dollars US et devrait doubler sa taille pour atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030.[...]Selon un rapport publié en 2020 par la Semiconductor Industry Association et le Boston Consulting Group, intitulé "Turning the Tide for Semiconductor Manufacturing in the US", la Chine devrait représenter environ 40 % de la croissance de l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030, détrônant ainsi les États-Unis en tant que leader mondial.C'est l'élément déclencheur immédiat des sanctions américaines.[...]L'avantage que les États-Unis et leurs alliés militaires [...] avaient auparavant était que les États-Unis et leurs alliés européens étaient les plus grands fabricants du monde. Les États-Unis contrôlaient également le pétrole et le gaz de l'Asie occidentale, une ressource vitale pour toutes les activités économiques.La guerre des puces actuelle se déroule à un moment où la Chine est devenue le plus grand centre manufacturier du monde et le premier partenaire commercial de 70 % des pays du monde. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole n'obéissant plus aux diktats de Washington, les États-Unis ont perdu le contrôle du marché mondial de l'énergie.Une vidéo de géopolitique qui date d'il y a 3 ans qui explique ce qu'est ce fameux piège de Thucydide.