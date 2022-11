"Si vous êtes un pays, comme l'est la Chine, de 1,3 milliard d'habitants, vous voudriez avoir une industrie informatique" Ginni Rometty, PDG d'IBM, au public du Forum du développement de la Chine de 2015.

C'est mon dernier post de la journée. Dans cette partie (que j'ai publier sur Linkedin), nous allons voir les cas IBM (ouverture de la technologie Power) ainsi que Qualcomm et sa coentreprise avec Huaxintong.Dans la partie 2, on parlera de AMD et de ARM China.Bonne lecture!!!Dans les années 2010, le jeu d’instruction x86 dominé (et domine toujours) royalement le secteur des serveurs tandis qu'entre temps, les processeurs Power ont perdu de leur superbe.Ajoutons que du côté du marché grand public, Apple a basculé du côté de Intel en 2005 et que Sony ainsi que Microsoft sont passé chez AMD en 2013 avec la PS4 et la Xbox One. Du côté des serveur, Intel laminé la concurrence avec ses processeurs Xeon."De toutes les entreprises technologiques américaines, aucune n'avait une relation plus étroite avec le gouvernement américain qu'IBM. Pendant près d'un siècle, l'entreprise a construit des systèmes informatiques avancés pour les applications de sécurité nationale les plus sensibles des États-Unis. Le personnel d'IBM entretenait des relations personnelles profondes avec les responsables du Pentagone et des agences de renseignement américaines"L'affaire Snowden a fait énormément de tord à IBM en Chine avec une baisse de 20% des ventes.Donc du coup, ils se sont dis qu'au lieu de vendre des puces et des serveurs, "ouvrir" leur technologie Power pour un meilleur accès au marché chinois et faire évoluer son activité de la vente de machines à la vente de services serait une bonne idée.Power étant une technologie de second ordre ne représentant par un risque pour la sécurité nationale, cela paraissait logique d'un point de vue commercial pour IBM.Qualcomm, société spécialisée dans les puces Arm pour smartphones tentait de pénétrer le secteur des serveurs avec des processeurs similaire.La Chine représentant le premier marché à l'export pour Qualcomm, ce pays a donc une influence considérable sur la société.En 2016, peu de temps après avoir réglé un différent sur le prix des licences aux entreprises chinoises (jugé trop élevé), Qualcomm accepta de créer une coentreprise avec Huaxintong pour développer des puces pour serveurs mais cela n'a pas duré très longtemps car l'aventure a pris fin en 2019.Mais là où ça devient intéressant c'est qu'une partie de l'expertise a été transféré à d'autres sociétés chinoises concevant des processeurs Arm. Huaxintong participe à un consortium qui comprenait Phytium pour la conceptions de puces à basse consommation."Au moins un ingénieur concepteur de puces semble avoir quitté Huaxintong en 2019 pour travailler pour Phytium, qui, selon les États-Unis, aurait ensuite aidé l'armée chinoise à concevoir des systèmes d'armes avancés tels que des missiles hypersoniques."Source : Chip War