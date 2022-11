Je connaissais ni FTX, ni Alameda Research mais BORDEL comment ça pue du derch c'est chaud!!!!!!3 vidéos que j'ai vu à ce sujet pour ceux que ça intéresse.Cet anglais à un humour de tueur, fou rire garantiJe vous la recommande vivement (j'ai déjà posté une vidéo de lui sur les semi-conducteurs et la Chine).Excellent résumé par Grand Angle Crypto.Pour ceux qui suivent l'affaire, vous pouvez apporter des précisions ? Merci d'avance.

Who likes this ?

posted the 11/19/2022 at 03:27 PM by sussudio