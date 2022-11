Rapide historique sur Morris Chang, patron emblématique de TSMC et comment il a fait de cette société le leader mondial des fonderies (fabs).



James B. Keller connu sur le nom de Jim Keller (né en 1958/1959) est un ingénieur de microprocesseurs connu pour son travail chez AMD et Apple.



Extrait du livre "Chip War" de Chris Miller, chapitre 38 "Le silicium d'Apple" :



"Jobs n'a pas eu le temps de transposer toutes ses idées dans le matériel de l'iPhone de première génération, qui utilisait le propre système d'exploitation iOS d'Apple mais sous-traitait la conception et la production de ses puces à Samsung. Le nouveau téléphone révolutionnaire comportait également de nombreuses autres puces : une puce mémoire Intel, un processeur audio conçu par Wolfson, un modem pour se connecter au réseau cellulaire produit par l'Allemand Infineon, une puce Bluetooth conçue par CSR et un amplificateur de signal de Skyworks, entre autres. Tous ont été conçus par d'autres entreprises.



Au fur et à mesure que Jobs présentait de nouvelles versions de l'iPhone, il commençait à graver sa vision du smartphone dans les propres puces en silicium d'Apple. Un an après le lancement de l'iPhone, Apple a acheté une petite entreprise de conception de puces de la Silicon Valley appelée PA Semi (Jim Keller est vice-président de l’ingénierie à ce moment là), qui avait une expertise dans le traitement à haut rendement énergétique.



Note : P.A. Semi (initialement Palo Alto Semiconductor) était dans les années 2000 une entreprise fabless concevant des microprocesseurs. Fondée à Santa Clara en Californie en 2003, elle est rachetée par Apple pour 278 millions de dollars en avril 2008.



Rapidement, Apple a commencé à embaucher certains des meilleurs concepteurs de puces du secteur (dont jim Keller). Deux ans plus tard, la société a annoncé qu'elle avait conçu son propre processeur d'application, l'A4, qu'elle a utilisé dans le nouvel iPad et l'iPhone 4. La conception de puces aussi complexes que les processeurs qui font fonctionner les smartphones est coûteuse, c'est pourquoi la plupart des fabricants de smartphones de bas et de moyen de gamme achètent des puces prêtes à l'emploi à des sociétés comme Qualcomm. Cependant, Apple a investi massivement dans la R&D et dans des installations de conception de puces en Bavière et en Israël, ainsi que dans la Silicon Valley, où les ingénieurs conçoivent ses puces les plus récentes. Désormais, Apple conçoit non seulement les processeurs principaux de la plupart de ses appareils, mais aussi les puces auxiliaires qui font fonctionner des accessoires comme les AirPods. Cet investissement dans le silicium spécialisé explique pourquoi les produits d'Apple fonctionnent si bien. Dans les quatre années qui ont suivi le lancement de l'iPhone, Apple a réalisé plus de 60 % de tous les bénéfices mondiaux grâce aux ventes de smartphones, écrasant ses rivaux comme Nokia et BlackBerry et laissant les fabricants de smartphones d'Asie de l'Est se battre sur le marché à faible marge des téléphones bon marché."

"La durabilité de la loi de Moore, en d'autres termes, a surpris même la personne qui lui a donné son nom et celle qui l'a inventée. Elle pourrait bien surprendre aussi les pessimistes d'aujourd'hui. Jim Keller, le concepteur vedette de semi-conducteurs, largement crédité pour son travail de transformation des puces chez Apple, Tesla, AMD et Intel, a déclaré qu'il voyait clairement la voie à suivre pour multiplier par cinquante la densité des transistors sur les puces. Tout d'abord, selon lui, les transistors existants en forme d'ailette peuvent être imprimés plus finement pour permettre d'en empiler trois fois plus. Ensuite, les transistors à ailettes seront remplacés par de nouveaux transistors en forme de tube, souvent appelés "gate-all-around". Il s'agit de tubes en forme de fil qui permettent d'appliquer un champ électrique dans toutes les directions (haut, côtés et bas), ce qui permet de mieux contrôler le "commutateur" et de relever les défis posés par le rétrécissement des transistors. Selon M. Keller, ces fils minuscules permettront de doubler la densité à laquelle les transistors peuvent être emballés. En empilant ces fils les uns sur les autres, la densité peut encore être multipliée par huit, prévoit-il. Le nombre de transistors pouvant tenir sur une puce serait ainsi multiplié par cinquante environ. "Nous ne sommes pas à court d'atomes", a déclaré Keller. "Nous savons comment imprimer des couches uniques d'atomes"."



"Il n'y a pas de meilleure étude de cas pour montrer comment la connectivité et la puissance de calcul vont transformer des produits anciens en machines numérisées que Tesla, la société automobile d'Elon Musk. Le culte de Tesla et la flambée de son cours boursier ont attiré beaucoup d'attention, mais ce que l'on remarque moins, c'est que Tesla est aussi un concepteur de puces de premier plan. L'entreprise a engagé des concepteurs de semi-conducteurs vedettes comme Jim Keller pour construire une puce spécialisée pour ses besoins en matière de conduite automatisée, qui est fabriquée à l'aide d'une technologie de pointe. Dès 2014, certains analystes notaient que les voitures Tesla "ressemblent à un smartphone". L'entreprise a souvent été comparée à Apple, qui conçoit également ses propres semi-conducteurs. Comme les produits d'Apple, l'expérience utilisateur finement réglée de Tesla et son intégration apparemment sans effort de l'informatique avancée dans un produit du XXe siècle - une voiture - ne sont possibles que grâce à des puces conçues sur mesure. Les voitures intègrent de simples puces depuis les années 1970. Toutefois, la généralisation des véhicules électriques, qui nécessitent des semi-conducteurs spécialisés pour gérer l'alimentation électrique, associée à une demande accrue de fonctions de conduite autonome, laisse présager une augmentation substantielle du nombre et du coût des puces dans une voiture typique."

