Cadeau de Mme mais je lui ai dit qu'elle me le donne uniquement à noël, je dois déjà terminer la campagne mw, pas encore testé le multi et je suis sur Gow également et je teste ce soir The Devil in me donc bon ... et prix imbattable 40€ livré (ps5), paiement CB, débit à l'expédition, via le code BIENVENUE (ça vient d'auchan), faut juste rajouter un article pour dépasser les 50€ pour pouvoir appliquer le code puis une fois la commande passée, vous annulez cet article, du genre : https://www.auchan.fr/auchan-lot-de-4-mini-gommes/pr-C1496783 PS : en général, auchan livre un jour avant ou day one max, j'ai eu GOW un jour avant sa sortie (52€ ps5)ça sera donc mon dernier jeu de l'année