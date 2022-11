Je viens de finir le livre "Chip War" de Chris Miller et c'est clairement LE livre que vous devez lire en 2022. Uniquement disponible en anglais (sauf sur taketheredpill, chutt!!!!), Il aborde l'histoire de l'industrie des semi-conducteurs et la bataille pour le leadership technologique entre les Etats-Unis et la Chine.Pele-mêle, le livre aborde différents sujets comme :- L'histoire mouvementé de trois grandes figures du secteur qui ont vécu la seconde guerre mondiale : Morris Chang (TSMC), Akio Morita (Sony) et Andy Grove (Intel),- La chaîne logistique concentré en Asie du Sud-Est depuis les années 60 qui est sous contrôle américain ou par ses alliés,- Le Japon des années 80 qui est passé de la copie à l'innovation et qui commencé à devenir un allié de plus en plus gênant à travers des inventions comme le Walkman ou la lithographie avec Nikon et Canon,- Comment le complexe militaro-industriel s'est nourri de semi-conducteurs et à démontré sa supériorité technologique lors de la guerre du golfe en 1991,- La Chine comme principal centre d'assemblage (et non de conception ou de fabrication),- L'historique de la société néerlandaise ASML avec ses machines de photolithographie EUV à 200-300 millions de dollars et ses plus de 450.000 pièces,- La montée en puissance de TSMC qui est une sorte d'assurance-vie pour Taiwan, le "bouclier de silicium" et qui est d'une importance vitale pour l'économie mondiale,- La quête d'indépendance technologique de la Chine qui investis des sommes faramineuse dans le domaine,- L'espoir que représente la société YMTC pour la Chine dans le domaine des mémoires NAND,- Le virage stratégique de Intel des mémoire dram vers les micro-processeurs à travers l'alliance IBM (PC) et Microsoft (Windows) en imposant le standard x86,- L'erreur monumentale de Intel d'avoir refuser la conception du processeur pour l'Iphone et virage manqué vers l'I.A,- L'importance capitale des brevets de la société Qualcomm dans les télé-communications (spectre radio),- L'importance de la société ARM, comment elle a bousculé le monopole de Intel avec son architecture RISC et comment des sociétés comme Apple, Google, Facebook et d'autres conçoivent maintenant des puces sous licence ARM,- L'ascension de Huawei sur le modèle de Sony et Samsung, une société chinoise taillé pour l'international qui s'est vu pris pour cible par les Etats-Unis,Bref, avec ses 54 chapitres et ses nombreuses références, c'est LE livre de référence dans le domaine. Lisez le, vous ne verrez plus le monde de la tech de la même manière.