J'ai pas moins de 5 jeux à faire ou essayer ( essayer pour Pentiment car c'est assez spécial) .Grosse curiosité pour le jeu Soccer Story et vous un truc vous intéresse ?Ma liste :Disponibles aujourd'hui :- Pentiment (PC, Xbox, xCloud)- Sommerville (PC, Xbox, xCloud)22 novembre :- Gungrave GORE29 novembre :- Insurgency : Sandstorm- Soccer Story

posted the 11/15/2022 at 08:58 PM by negan