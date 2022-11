Vous préférez quoi ?Une Gamecube mini avec manette Game cubeOu l'ajout de jeux Gamecube sur Switch Online et manette Gamecube en vente sur le store ?Les deux ?Combien pour la Gamecube mini ? 99 euros ?Que fait Nintendo ?

Like

Who likes this ?

posted the 11/15/2022 at 06:54 PM by liberty