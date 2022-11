On a surtout besoin de traduction !Savie-vous que la Nintendo DS avait 1289 jeux exclusifs au Japon, jamais traduit ?.Heureusement qu'avec Internet des teams traduisent au moins en Anglais des grands jeux exclusifs au Japon pour les faire découvrir aux plus grands nombres !C'est quand même incroyable qu'avec la démocratisation du démat par exemple, la 3DS compte plus de 400 jeux exclusifs au Japon....Quand on voit le succès d'un Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! sur Switch, ça ne couterait rien à Konami de le traduire et le vendre même en démat quitte à en faire un jeu multi.Qu'une petite boîte ne puisse pas aller au-delà du Japon ok, mais qu'importe la console, certains choix sont complètement débile quand on laisse par exemple un JRPG exclusifs au Japon alors que la même compagnie en sort d'autres en dehors du Japon...Donc on peut très bien se passer de Remake et de Remaster de jeux qu'on a déjà connus.Que les entreprises investissent plus dans la traduction de plusieurs jeux que d'avoir des voix en Anglais par exemple...