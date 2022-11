Iron Man 2008Iron Heart en 2022 mon Dieu (niveau power ranger)https://zupimages.net/viewer.php?id=22/45/97vh.jpgLà ya plus rien à defendre ca sera sans moiAutant dire que sur les réseaux socieaux et ailleur la critique est méchante voir très méchante et avec raisonWakanda Forever va etre un bide par rapport a ce que Marvel avait pensé. D'ailleur son premier week end a été pire que la dernière merde avec Thor c'est dire.La boite à cash qu'était Marvel est en train de sombrer à vitesse grand VLa futur série sur Iron Heart ca sera encore pire que celle de she Hulk, niveau wokisme et aussi niveau sfx et armureYa plus rien à sauverVIVE LE WOKISME