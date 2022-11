Microsoft a fait beaucoup d'efforts niveau rétro compatibilité de jeux Xbox 360. Malheureusement côté Xbox (Original) c'est plus compliqué.Que ce soit des questions de droit, d'entreprises qui n'existent plus... Microsoft n'a pu rendre compatibles quejeux...Sur lesjeux sorties sur la console.Si vous n'avez pas le budget ni la place de retrouver tous les jeux de la console qui pour certains sont introuvables:Xemu, l'émulateur de la Xbox Original c'est bien amélioréSinon la meilleur solution :Si la rétrocompatibilité sur One ou Series vous intéresses, il faut savoir que certains jeux ne sont achetables que sur le store US de Microsoft (Bullet Soul, Bullet Soul Infinite, Dead to Rights...et Les americains sont obligé de passer par un store européen pour acheter Panzer)