GamerBraves vient de publier le premier test de Sonic Frontiers, le jeu semble tres bon, la recette openworld est la meilleure chose arrivée à la licence sonic depuis des décennies selon le testeur, l'exploration, les ennemies mais aussi l'histoire sont tres reussis et collent parfaitement avec le nouvel univers, par contre les mini jeux sont assez frustrants ainsi que quelques problemes techniques mais cela n'enleve pas grand chose à la qualité générale du jeu, donc du 8.5/10 bien méritée.

posted the 11/07/2022 at 01:45 PM by kyuta