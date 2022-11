Début 2015, on apprenait que Konami et Kojima n'était plus au beau fixe et s'en est suivi un divorce qui a forcément marqué l'industrie du jeu vidéo, mais au delà de cette séparation, c'est surtout la nouvelle politique de Konami qui a inquiété de nombreux fans (l'éditeur historique ayant mis à la porte de nombreux créateurs et autres développeurs d'IP très apprécié)Sur de très nombreux forum a travers le monde, il n'était plus question d'entendre parler de Konami et donc d'acheter leurs prochains titres7 ans plus tard, Konami semble revenir dans le "game" avec l'annonce de 2 séries très importantes pour de nombreux joueurs, à savoir Suikoden I & II HD Remaster et plusieurs Silent Hill (dont le remake du 2)On sait que ce n'est pas fini car la série Metal Gear devrait revenir aussi (des compilations et le remake de MGS3 sont en rumeur) et il en est de même pour Castlevania.Est-ce que pour vous, tout est pardonner?Vous pensez que "the best is yet to come"?Attendez vous le retour d'autres IP de la part de Konami? (Goemon, Gradius, Bloady Roar, Contra, rumble roses,...)