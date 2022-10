Voici mes trouvailles sur le sujet que je partage à mes abonnés sur Linkedin. Bonne lecture!!!Article original : https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277575.shtml Traduction de l'article en français : https://lnkd.in/ejaKtk34La Chine est le plus grand marché au monde pour les puces électroniques, et elle a importé pour environ 400 milliards de dollars de semi-conducteurs en 2021, ce qui représente près de 60% du marché mondial des puces. Les entreprises américaines de haute technologie sont les plus grands bénéficiaires de cette demande massive de la Chine, c’est donc leur plus grande source de profits. Il est impensable pour tout fabricant de puces de perdre un marché aussi important. Cela affecterait grandement leurs plans de dépenses et entraînerait à son tour une perte indirecte de ventes pour les fournisseurs d'équipements de semi-conducteurs comme Lam Research et Applied Materials.Le fournisseur américain d'équipements de fabrication de puces, Lam Research, a prévenu, mercredi, d'une potentielle perte de revenus de 2 à 2,5 milliards de dollars en 2023, en raison des derniers contrôles à l'exportation de Washington sur les semi-conducteurs et équipements avancés exportés vers la Chine, une perte qui représente environ 30% des ventes de l'entreprise américaine, a rapporté Reuters. Si vous pensiez que la guerre avec la Russie avait un impact sur les prix de l'énergie, « vous n'avez encore rien vu ! ». Revenir sur 40 ans de mondialisation va être une expérience atroce équivalente à une chirurgie dentaire majeure sans novocaïne.« Beaucoup de gens ne savent pas ce qui s’est passé hier. Pour faire simple, Biden a obligé tous les Américains travaillant en Chine à choisir entre quitter leur emploi et perdre la citoyenneté américaine. Tous les cadres et ingénieurs américains travaillant dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs en Chine ont démissionné hier, paralysant la fabrication chinoise du jour au lendemain. Un seul cycle de sanctions de Biden a fait plus de dégâts que les quatre années de sanctions performatives de Trump. Bien que les exportateurs américains de semi-conducteurs aient dû demander des licences pendant les années Trump, les licences étaient approuvées en un mois. …Avec les nouvelles sanctions de Biden, tous les fournisseurs américains de blocs IP, de composants et de services sont partis du jour au lendemain – coupant ainsi tout service [à la Chine]. En bref, toutes les entreprises de semi-conducteurs de pointe sont actuellement confrontées à une interruption complète de l’approvisionnement, à la démission de tout le personnel américain et à une paralysie immédiate des opérations. Voilà à quoi ressemble l’anéantissement : L’industrie chinoise des semi-conducteurs a été réduite à zéro du jour au lendemain. Effondrement complet. Aucune chance de survie »1.(Activez les sous-titres en français) "Les États-Unis ont introduit de nouveaux contrôles à l'exportation afin de limiter l'accès des entreprises chinoises aux puces informatiques les plus avancées, qui peuvent être utilisées pour développer des technologies de pointe ayant des applications militaires.Le département du commerce a annoncé la semaine dernière ces restrictions qui rendront extrêmement difficile pour les entreprises chinoises d'obtenir ou de fabriquer des puces informatiques avancées et ralentiront leurs progrès en matière d'intelligence artificielle.Ces mesures visent également à rendre beaucoup plus difficile pour la Chine le développement de superordinateurs ayant des applications militaires allant de la modélisation d'armes nucléaires au développement d'armes hypersoniques.Ces restrictions interviennent quelques jours avant que le parti communiste chinois ne tienne son 20e congrès national, au cours duquel le président Xi Jinping devrait sceller un troisième mandat à la tête du pays."Chris Miller : Les semi-conducteurs sont de petits morceaux de silicium dans lesquels sont gravés des milliards de minuscules circuits. Ces circuits fournissent la puissance de calcul à l'intérieur de presque tous les appareils dotés d'un interrupteur : smartphones, ordinateurs, centres de données, voitures ou bien encore lave-vaisselles. Une personne ordinaire interagit avec des dizaines, voire des centaines de semi-conducteurs chaque jour, sans jamais les voir ou presque.L'avantage américain en matière d'informatique a été crucial lors de la guerre froide. Dès les premiers jours de la course aux missiles, le Pentagone s'est attaché à appliquer la puissance informatique aux systèmes de défense. La première application majeure des puces a été le système de guidage des missiles, mais aujourd'hui elles sont utilisées dans tous les domaines, des communications aux capteurs en passant par la guerre électronique.De la même façon qu'une personne quelconque interagit avec des dizaines de puces chaque jour, les militaires dépendent de manière cruciale de la puissance et de la capacité de traitement des signaux des puces. D'ailleurs, comme les militaires commencent à expérimenter des systèmes de plus en plus autonomes, leur dépendance vis-à-vis de ces puces ne fait que s'accroître.Aujourd'hui, 90 % des puces de processeur les plus avancées au monde sont produites à Taïwan. L'entreprise TSMC est le fabricant numéro un du secteur, grâce à sa taille énorme et à son extraordinaire précision de fabrication. Ses puces de pointe équipent tous les appareils, des smartphones aux PC en passant par les centres de données.Si cette production devait s’interrompre du fait d’une guerre avec la Chine, le coût pour l'économie mondiale se chiffrerait en centaines de milliards de dollars. Compte tenu de la puissance militaire croissante de Pékin et du nationalisme agressif de Xi Jinping, il s'agit d'un risque devenu trop important pour l'économie mondiale.De ce point de vue, l’effort visant à diversifier les zones de fabrication de puces de pointe est totalement justifié. Cela explique pourquoi les États-Unis, le Japon et l'Europe tentent tous de renforcer leur position dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.ASML produit des machines essentielles à la fabrication de ces puces de pointe. Cette entreprise est spécialisée dans la lithographie électronique (technique d’impression et de reproduction des circuits) et détient une part de marché de 100 % dans la production des machines les plus avancées dans ce domaine. Elle a affiné ces capacités au fil des ans et est aujourd'hui un fournisseur essentiel pour des entreprises comme Samsung, TSMC et Intel.Depuis plusieurs années, Washington s'inquiète des implications en matière de sécurité nationale d'un rattrapage de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs, notamment à la lumière de l'initiative "Made in China 2025" de Xi Jinping, qui fait des puces une priorité absolue.La Chine a investi plusieurs dizaines de milliards de dollars dans des programmes gouvernementaux de développement de puces. Ces programmes ont permis de réaliser des progrès substantiels dans certains domaines, notamment dans la conception.Cependant, dans l'ensemble, la Chine reste loin derrière les capacités de Taïwan, des États-Unis et de la Corée du Sud, notamment en matière de fabrication. En outre, toute la production de puces en Chine repose aujourd'hui sur des machines-outils importées de l'étranger, principalement des États-Unis, des Pays-Bas et du Japon.