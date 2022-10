On est d'accord qu'elle est légendaire ?Contre Chelsea (3-1 aller, 2-3 retour)Contre le PSG avec cette remontada d'anthologie (0-1 aller, 3-1 retour) à travers ce triplé de Benzema.Contre Manchester City (3-4 aller) et le match retour avec ce coup de théâtre à la 90e minute avec deux buts en 1 minute 30 (3-1).Je le répète, je suis pas très foot mais j'imagine pas l'intensité en live, ça devait être dingue.J'ai regarder une compilation du triplé 2016, 2017 et 2018, les stats de CR7, un SSJ le gars.