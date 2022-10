J'ai vu passé ça sur mon fil Linkedin :"Record explosé de "crackage" de mot de passe utilisateur.La dernière carte graphique Nvidia, accouplées entre elles (ici 20 cartes, soit près de 40.000€ d'investissement) permettent de démonter des mots de passe complexes de 8 caractères en moins de 50 minutes.Ça fout la trouille.Pour éviter cela :- respecter les dernières recommandations de la CNIL sur la réalisation de vos mots de passe,- attendre le chiffrement "Post-quantique", mais ce n'est pas pour maintenant.Au boulot maintenant, et révisez vos mots de passe."Cyber-sécurité, métier d'avenir pour les gars qui ont de l'ambition et du temps libre à consacrer à se former.