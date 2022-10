Retour sur la rumeur d'un jeu Horizon en multijoueur.Le 29 septembre 2021, Guerrilla Games proposait une offre d'emploi pour un, "", qui sait "". Le candidat retenu pouvait s'attendre à "".Mais ce n'est pas la seule offre à évoquer le sujet. Un autre poste demandait unayant "Le 02 octobre 2022, des rumeurs provenant de deux sources différentes (relayées sur VGC et MP1ST) affirment qu'il s'agirait bien d'un spin-off d'Horizon jouable à plusieurs.Le studio néerlandais avait à l’origine l'ambition de créer un mode multijoueur pour. Des concepts arts du jeu faisaient en effet allusion à des équipes chassant des machines géantes. Cela ne s'est finalement jamais concrétisé.Toujours selon les mêmes sources, c'est Sony qui souhaitait également intégrer un mode coopératif surcette fois, mais Guerrilla aurait cependant décidé de garder cette fonctionnalité pour un futur projet.Si tout ça est vrai, il est donc clair que cette envie reste dans la tête de Guerrilla Games et dans celle de Sony aussi. On sait que Sony veut que les Playstation Studios continuent à faire des gros jeux solo narratifs (et heureusement), mais il veut aussi proposer des expériences multi pour attirer un autre public.Il a d'ailleurs révélé en mai dernier qu'il lançait une poussée significative dans les jeux service, avec 12 titres de ce type qui devraient arriver d'ici 2026.Et tant qu'à faire, autant prendre des licences connues et reconnues pour leur qualité.The Last of Us possède un monde et un gameplay qui se prête très bien à du versus, d'où le prochain titre "Factions".L'univers d'Horizon quant à lui, serait parfait pour un jeu en coopération. Toutes les bases sont déjà là : le gameplay, les armes et armures, les différentes tribus, et bien sûr les robots.Quels meilleurs trophées de chasse que les machines d'Horizon ? On aurait un sérieux concurrent àde Capcom. D'ailleurs Aloy y est passée faire un tour, dans le jeu de base comme dans l'extension Iceborn.Sony semble vouloir mettre plus en avant la licence Horizon avec une série sur Netflix, un jeu ambitieux pour le lancement du PSVR2, potentiellement un DLC pour Forbidden West, et même un remake de Zero Dawn, sans compter bien sûr le 3ème épisode d'ores et déjà prévu, et donc ce fameux jeu multijoueur.Autant je n'avais aucune envie de faire les jeux principaux en coop, autant un spin-off qui proposerait de partir chasser des machines à 3 ou 4, ça pourrait être terrible.Mais est-ce que la rumeur va s’avérer exacte ?