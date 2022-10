Le Meta Quest Pro ouvre de nouvelles perspectives de travail, de créativité et de collaboration

Organisez vos tâches, travaillez sur de nouvelles idées et échangez des messages avec vos amis en toute simplicité grâce aux multiples écrans redimensionnables

Grâce à un design épuré et à une ergonomie à contrepoids de pointe, portez le casque plus longtemps tout en profitant d’un confort optimal

La caméra à réalité mixte haute résolution utilise des capteurs couleurs pour voir et interagir avec le monde physique qui vous entoure, même lorsque vous jouez, travaillez et échangez dans des espaces virtuels

Communiquez vos émotions et réactions grâce aux expressions naturelles en temps réel de votre avatar. Les avatars Meta traduisent vos expressions faciales naturelles en VR afin de refléter votre personnalité lors de vos réunions et rencontres entre amis



Le Meta Quest Pro dévoile son prix et c'est du haut de gamme, avec 1800€. J'espère qu'il fait le café pour ce prix !!