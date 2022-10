[NSW] Splatoon 3 (Nintendo) – 97,071 (3,118,118 )[NSW] Dragon Quest X: Offline (Square Enix) – 11,1145 (199,927)[NSW] NieR: Automata YoRHa Edition (Square Enix) – 9,672 (39,890)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 7,337 (4,873,017)[NSW] Minecraft (Microsoft) – 6,941 (2,821,843)[NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco) – 5,685 (52,358 )[NSW] Dragon Ball: The Breakers (Bandai Namco) – 5,312 (New)[NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) – 4,609 (754,799)[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) – 3,856 (4,992,703)[PS4] Dragon Quest X: Offline (Square Enix) – 3,697 (70,841)Support – Semaine (Année / LTD)Switch – 43.329 (3.549.406 / 26.0468.907)PS5 – 20.297 (775.787 / 1.999.122)Xbox XS - 3.551 (239.181 / 367.839)Dont :Switch : Oled 24,229 + Base 17,610 + Lite 1,490PS5 : Base 18,691 + Digital 1,606Xbox Series : S 3,082 + X 469

posted the 10/20/2022 at 03:11 PM by darkshao