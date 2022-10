50% de mon temps de jeu c'est du rétro (sur console et non émulation) avant l'ère X360/PS3 et le reste c'est PS5 et PCEt là je me suis mis à vérifier le nombre d'FPS de juste quelques jeux et ma surprise il ne dépassais pas les 30fps (en NTSC)sur N64ZELDA OOT c'est 20 FPSPLIT WINGS entre 15 et 25 FPSGOLDEN EYE 64 15FPSPS1FFVII 30FPS (la version PC c’était 15FPS :lolFFIX 30 FPS, map monde 20FPS, animation de début et fin de combat 15 fpsMGS130 FPSPS2MGS2 20FPSMGS3 25FPSJe viens de finir MGS 3 a peine il y a quelques jours et franchement cela ne m’a pas dérangerEt encore nous pauvre européen on perdais 10% de vitesse avec nos norme PAL/SECAM! Donc un jeu en 30fps pour nous était affiché en 27fpsAlors d'où vient cette quête 60fps constant??Pour des jeux de combat, compétitive,... ok je pourrais comprendre que le joueur pro/autiste voudrais un jeu où il puisse contrôle son perso a la frameMais sérieusement c'est quoi ça! On fou une pression aux devs et on perd le FUN, l'audace des devs qui te foutais des effets de dingues dans leur jeux pour juste le fun.Même sur SNES, MEGADRIVE ou les jeux tournais a 60fps on avait des ralentissement car trop d'effets à l'écran mais on s'en foutais car cela nous mettais pleins la troncheDe toute façon les joueurs ne sont jamais satisfait car maintenant il te demande du 4K/120fps sinon Jean-Luc ne pourra pas se toucher devant son écran d'MSI Afterburner