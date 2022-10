C'est quand même pas mal comme service. Le seul problème c'est le prix. Plutôt que de faire que ce service unique a 10 euros par mois. On doit lâcher en une fois 120 euros par ans. Sauf que c'est pas donné à tout le monde.Parce que 10 euros par mois pour le catalogue. Même si il n'y a pas de day one y a de quoi faire.Vous êtes abonné ? Vous auriez bien voulu mais c'est trop 120 euros en une fois ?Vous en pensez quoi ?Je trouve ça abusé perso de devoir lâcher 120 euros en une fois surtout avec l'inflation, les crises....Mais si Sony n'avait fait que ça comme service a 10 euros par mois. Tous les joueurs seraient abonné, même sur PC.

posted the 10/19/2022 at 11:51 AM by liberty