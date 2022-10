Tout à l'heure je me suis dis que j'allais me relancer une petite partie de gears of war 5 et là je me suis retrouvé frappé par un constat navrant : hormis forza horizon 5 et tunic, je n'ai joué à aucun jeu sur ma Xbox Serie X cette année..



Et ce qui me choque surtout, c'est qu'il n'y a eu aucune annonce officielle concernant les grosses licences Microsoft histoire de faire patienter les joueurs.



Où est gears of war 6 ?

Fable sortira t-il vraiment un jour ?



Je trouve ça hallucinant..

Bon en attendant, j'ai la PS5 avec God of War qui arrive mais bon si je n'avais que la Xbox One X, je ne sais pas à quoi je jouerais.