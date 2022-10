Hellena Taylor, la voix américaine de Bayonetta 1 et 2 explose la NDA et lâche tout sur twitter.Selon elle, elle n'aurait pas été reprise pour doubler la bitch... heu la witch de Platinum Games car ces derniers (ou nintendo!) lui aurait proposer que 4000 $ (oui,dollars) pour l'intégralité du doublage de Bayonetta dans le 3ème épisode (ce qui est une véritable misère, pire qu'une insulte a vrai dire!)Pour suivre ce drama qui va certainement pas en rester là, c'est sur le lien suivant:

Like

Who likes this ?

posted the 10/15/2022 at 03:15 PM by xenofamicom