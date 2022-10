Je ne vous demande pas de choisir pour moi, moi et ma femme, on est tombé d'accord sur un prénom pour le bébé, sans le savoir c'est un petit clin d'oeil aux JVDans notre entourage, tout le monde aime ce prénom.On voulait un prénom unique, assez rare. Du genre, pas deux dans la même école.On a donc décidé de l'appeler : YUNA (et c'est pour le 21/04)Yuna possède un fort caractère et n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Solide, elle possède ses convictions et il est très difficile de lui faire changer d'avis. Elle ne se fie pas à son intuition et préfère vivre dans le concret et la logique. Certains peuvent la trouver trop rigoureuse dans ses prises de position et son mode de vie, mais c'est ainsi qu'elle se sent en sécurité. Tout cela fait de Yuna une personne méfiante qui n'accordera pas son amour ou son amitié à la légère. Sa grande force de volonté lui confère une capacité de travail impressionnante. Les obstacles ne lui font pas peur et elle est douée pour diriger. Toutefois, Yuna doit apprendre à contrôler son tempérament, car elle ne sait pas toujours s'arrêter. Si la fatigue a peu de prise sur elle, elle doit néanmoins savoir se gérer pour ne pas aller au-delà de ses propres limites.Porté par 1800 Françaises, Yuna est un prénom très doux et facile à porter. Son attribution est en hausse depuis 1900. En 2010, 193 bébés ont été ainsi prénommés. Il s’agit du 992e prénom le plus utilisé. À la fois douce et sensible, Yuna dégage une impression de force et de sérénité rassurante. Elle possède un grand sens de la justice et de la morale et est également très tournée vers la famille. En amour, Yuna est une grande passionnée et se montre possessive.Elles dégagent un sentiment de force, d'équilibre et de sérénité qui rassure. Ce sont des êtres intransigeants avec la morale et la justice. Elles refusent les demi-mesures. Ce sont des femmes réservées et distantes, mais très accueillantes et affables quand on les connaît mieux. Dures à la tâche, ambitieuses, leur courage est indéniableSinon j'avais proposé AYANA // NEHA // LEELA // ALISHA mais ma femme n'a pas accrochée.Yuna, c'est aussi elle :