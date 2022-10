"Nous avons fait beaucoup de systèmes de dialogue différents. Nous sommes revenus à, je dirais, un dialogue classique de style Bethesda", explique Howard à propos de Starfield. "Vous regardez le personnage et la façon dont il réagit, il y a une série de choix à faire. L'ampleur du jeu, la quantité de contenu que nous créons, est un peu plus importante que ce que nous avons fait auparavant en termes de quêtes et de choses, la profondeur de certaines de ces choses avec le dialogue.



"Nous venons de dépasser les 250 000 lignes, ce qui représente beaucoup de dialogues. Mais nous les avons parcourus et l'impact est vraiment là, et cela inclut mon système de persuasion vocal préféré", poursuit-il. "On a l'impression que cela fait partie du dialogue, mais vous dépensez des points pour les persuader. Cela semble naturel, pas comme si j'étais entré dans un autre mode où je ne fais pas de dialogue régulier et que je suis dans ce mode de persuasion pour obtenir ce que je veux."