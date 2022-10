Les campagnes d'Infinity Ward sont considérées comme faisant partie des meilleures de la franchise, et les joueurs attendent avec impatience de retrouver la Task Force 141 dans Modern Warfare 2. Mais selon une fuite connue, la campagne ne s'arrête pas là, puisque des missions DLC arrivent en 2023.



Modern Warfare 2 est censé faire quelque chose que Call of Duty n'a jamais fait auparavant, en proposant deux ans de contenu sans nouveau titre premium en 2023. Quelques fuites ont entouré les plans d'Infinity Ward, et la dernière en date concerne l'arrivée de missions de campagne supplémentaires au cours de l'année 2.



Selon TheGhostOfHope, Modern Warfare 2 recevra un pack de cartes premium "greatest hits" en 2023 pour célébrer les 20 ans de Call of Duty. Ce pack de cartes sera apparemment publié dans le cadre de l'"Année 2" de Modern Warfare 2, avec des cartes classiques de tous les développeurs de CoD.



Dans la foulée, Hope affirme que le DLC de la campagne sortira à la fin de l'année 2023 et qu'il sera associé au pack de cartes évoqué ci-dessus.



Activision a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2022 qu'elle "poursuit le développement de nouveaux contenus premium prévus pour 2023 et au-delà". Certains ont pris cela pour un tout nouveau jeu, mais Jason Schreier de Bloomberg, qui a d'abord affirmé que Modern Warfare 2 aura un cycle de vie de deux ans, n'est pas d'accord.



Après la conférence téléphonique sur les résultats, Schreier a tweeté : "Pour 2023, je m'attendrais à un nouveau contenu payant ("premium") pour Modern Warfare 2, pas à un tout nouveau Call of Duty."



TheGhostOf Hope est "presque sûr" que Schreier faisait référence au DLC de la campagne et aux packs de cartes qui ont fuité.



Cependant, il ne s'agit pour l'instant que d'une fuite non vérifiée, et il est donc loin d'être garanti que 2023 apportera un pack de cartes payant et de nouvelles missions DLC de campagne à Modern Warfare 2. Activision n'a même pas confirmé que Modern Warfare 2 aura un cycle de deux ans.



Des fuites affirment avoir déjà révélé une tonne de choses sur Modern Warfare 2, comme les missions et les objectifs de la DMZ, les changements majeurs de la Warzone 2 et un potentiel DLC de campagne. Une liste d'opérateurs a même été divulguée, confirmant apparemment le retour de l'opérateur Roze et des stars du football Messi, Neymar et Pogba.



Si la fuite est effectivement vraie, il est probable que ces skins de football arriveront à temps pour la Coupe du monde de novembre. Mais il reste à voir à quoi ressembleront ces opérateurs.



J'espère que c'est faux stop les skins wtf qui casse le jeu, après Snoop dogg dans la seconde guerre mondiale des joueurs de foot dans un jeu de guerre moderne de pire en pire.