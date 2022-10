Rien ne va plus entre les deux premières puissances mondiales.



D’un côté, la Chine, une nation fière de plusieurs millénaires d’existence, partie à la reconquête du monde, qui veut imposer sa supériorité par l’autoritarisme.



De l’autre, une terre de liberté fondée par des entrepreneurs, les États-Unis, voit d’un mauvais œil cette concurrente qui dispute régulièrement son autorité, et tente de lui voler le trône qu’elle occupe depuis la chute de l’empire Britannique.



Depuis 2018 on avait senti comme un froid entre les deux, aujourd’hui c’est devenu explosif.



Pendant que le monde s’interroge sur une possible guerre dans le golfe de Taïwan qui obligerait les Etats-Unis à entrer en conflit avec la Chine, une autre guerre[1] est déjà déclarée entre les deux superpuissances.



Ça a commencé avec la guerre commerciale sans merci, qui fait rage depuis 4 ans déjà.



Elle s’est ensuite transformée en guerre idéologique, avec un enjeu stratégique au centre de toutes les décisions : la supériorité technologique.



La Chine a de grands projets en ce qui concerne son autonomie technologique, en quelques années seulement, elle est parvenue à passer du statut d’usine du monde à pôle industriel de pointe.



Aujourd’hui, elle veut avant tout s’affranchir de sa dépendance à l’Amérique, et naturellement, côté américain, il n’en est pas question, alors tous les moyens sont bons.



Aujourd’hui, je vous propose de venir avec moi compter les points dans ce qui ressemble à la plus grande partie d’échecs du monde.



Nous verrons pourquoi et comment les Etats-Unis s’y prennent pour mettre des bâtons dans les roues aux chinois et essayer de faire capoter leur grand plan économique Made In China 2025.



Et nous ferons aussi le tour des dommages collatéraux et les conséquences de cette compétition infernale pour le reste du monde, comme l’Europe, qui assiste au combat sans dire un mot.