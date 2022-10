le puritanisme semble gagner du terrain sur les plateformes de distribution de Valve et Nintendo. Très récemment, deux exemples ont démontré un changement dans le jugement des deux plateformes sur ce qui est publiable ou non.L'éditeur Gamuzumi, spécialisé dans les jeux pour adultes, avait annoncé le mois dernier sur Twitter que son dernier shmup tentaculaire n'allait probablement pas pouvoir être publié sur le Nintendo Store, qui allait changer ses pratiques de distribution. La confirmation de la part de l'entreprise japonaise est finalement tombée il y a quelques jours : Nintendo se refuse désormais à publier des jeux mettant en scène de la nudité. En plus de Hot Tentacles Shoot, c'est également Elves Christmas Hentai Puzzle qui a été refusé par Nintendo au motif que l'on pouvait y voir la poitrine des personnages féminins mis en scène. Heureusement, précise l'éditeur, il existe d'autres plateformes pour publier ce genre de contenu, comme Steam. Il est vrai que Valve n'a jamais semblé trop regardant sur les jeux érotiques, allant jusqu'à les cataloguer grâce à des outils de recherche spécifiques.Pourtant, Spike Chunsoft a annoncé dans un communiqué il y a quelques jours que la publication de Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack sur Steam allait être annulée à cause d'un "changement de guidelines requérant un changement de contenu" sur le jeu.Sans s'épancher sur la nature de ce changement, l'éditeur laisse à la spéculation des observateurs le soin de déterminer quelle partie du réglement de Valve le titre pourrait avoir enfreint. Vu que le jeu est publié sur Switch, il semblerait que ce ne soit pas un souci de nudité totale, mais bien un souci de représentation de personnages caractérisés comme trop jeunes (le jeu se passe comme beaucoup de visual novels dans un lycée) pour être représentés suggestivement.La suite ici :https://www.gamekult.com/actualite/steam-et-nintendo-semblent-augmenter-les-restrictions-sur-la-publication-des-jeux-erotiques-3050853213.html j'ai pas compte premium pour voir le reste de l'article.Sinon ici en ANGLAIS:https://boundingintocomics.com/2022/10/04/ecchi-publisher-claims-new-guidelines-ban-uncensored-breasts-on-nintendo-switch/