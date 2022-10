Les gars, je déprime, je me sent vieux bon sang. J'ai l'impression d'avoir été cryogénisé et d'avoir été réveillé 10 ans aprèsJe sais, on est en 2022, tout le monde à un BIIIIP de smartphone (et sa batterie de BIIIP), un compte Spotify ou Apple Music et fait son sport avec mais bon je suis rester bloqué 10 ans en arriére et franchement les Ipod Nano/Shuffle à l'ancienne me manque terriblement.Je suis à la pointe de la tech dans mon métier mais pourtant je ne pense pas qu'écouter de la musique avec son smartphone et une connexion 4G soit une si bonne évolution que ça. Écouter en local (je vais faire l'écolo à trottinette), c'est moins de pollution et de consommation d’énergie (les bornes 4G, les serveurs etc.).Un petit baladeur pas cher qui fasse le travail s'il vous plais, merci