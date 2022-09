Microsoft ce fou bien de la gueule des joueurs !



Windbound (19,99 €) : Disponible du 1er au 31 octobre

Bomber Crew Deluxe (24,99 €) : Disponible du 16 octobre au 15 novembre



On passe de 2 jeux en location et 2 jeux offert a juste 2 jeux en location et le online...ok