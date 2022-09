Lexique au cas où :

• SoM : Secret of Mana

• ToM : Trials of Mana

• LoM : Legend of Mana

Bon je sais que la série n’est pas la plus populaire et que ce pavé n’intéressera probablement que peu de monde, mais j’avais envie de discuter un peu de nos attentes pour le prochain épisode de la série Mana, qui a été confirmé l’année dernière comme étant en développement pour les consoles.Mes attentes, enfin plutôt comment je conceptualiserais le jeu :