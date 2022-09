Pas moyen de consulter le site sur iphone normalement ???

je n'arrive même pas à trouver le truc pour se loguer ...

Idem pour ceux ici qui ont un iphone ??



autre chose ya pas la version officielle mx player sur iphone ?

pas d'équivalent de youtube vanced sur iphone ? ça fait chier les pub sur youtube

idem pour twitch, pas d'équivalent comme twire je suppose ?



et tant qu'à faire est ce que quelqu'un connait l'équivalent d'EASY FIRE TOOLS (pour firestick) sur iphone ?

j'utilise cette app pour me co à ma firestick et transférer des sous titres directement depuis mon phone vers la firestick, super pratique.



pour ceux qui sont chez free mobile, est ce que vous avez une app à me conseiller pour consulter sa conso au lieu d'aller sur le site



juste pour tester le smartphone, des bons jeux à me conseiller (même si j'ai acheté ça pour les photos / video surtout) ? j'ai DL one punch man et diablo mais pas encore tester