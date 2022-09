Voila beta terminée ce soir une petite 30aine d'heure au compteur)

Beaucoup a dire mais on va faire clair(j'ai joué sur ps5 pour être précis)



Points positifs :

- aucun crash du début de lanticipée a la fin de la beta,aucun lag ni bugs assez stupéfait sur ce point connaissant la license )

-jeu très propre un cran au dessus de mw19 avec des modèles de persos et des armes sublimes

-enfin la FOV sur un MW( et donc Wz2)

-les retour de vrais Map 6v6 a l'ancienne

-lambiance mw et iw largement au dessus des autres studios cod

-Son des armes insane

-Sensations de tirs (prise en compte de la dualsense avec des vibrations présentes mais sans excès contrairement à cold War)

-du recul enfin fini les armes qui bougent pas de vanguard

-nouveau mode 3 ème personne génial

-nouveautés de gameplay (nage, s'accrocher au mur,dashcam en spectateur

-Nouveaux mode (ko et surtout otage )

-Nouvelle armurerie

-Fin du cancel slide (j'aurais pas pensé le mettre dans les points positifs au début mais honnêtement on s'y fait très vite et on va pas se mentir que a la fin sur Warzone surtout c'était plus les moves qui compter que le shoot....)

-nouveaux véhicules et conduite améliorée,on peu tiré en conduisant changé de place ect et on peu aussi se balader dans l'hélicoptère de transport en guerre terrestre assez ouf comme feature même bf le fait pas)

-tchat de proximité





Points négatifs:

-les menus pourquoi faire si compliqués quand c'était tellement facile et clair avant ??)

-Bruits de pas trop forts (mais on sera contents d'entendre sur Warzone...)

-pas de points rouge sur la minimap quand les gens tirent sans silencieux

-Sbmm toujours en force

-les 2 atouts qui se débloquent avec le temps pas fan

-plus de cam normale en spec

-BOTS en mode invasion (retirez ça tout de suite de Warzone 2 .....)

-deblocage d'armes et d'accessoires vraiment pas très clair

-plus de noms sur les ennemis

-visibilité parfois compliquée du coup au loin

-pas de Warzone 2 sur la bêta déçu





J'ai surkiffé la beta surtout le mode point stratégique hyper Dynamique sans camp,le mode guerre terrestre qui nous donne un bon aperçu de Wz2 et le nouveau mode 3 ème personne juste un kiff.

L'enchaînement des kill au MK2 aïe aïe aïe le délire.

Même le mode otage est excellent plus posé.

Reste la question du ttk qui fait débat perso je comprends pas c'était exactement pareil sur mw19 et surtout j'ai l'impression que les gens ont jamais joué au premiers mw2 en 2009...

J'ai pas été embêté plus que ça avec c'est sur qu'il est rapide mais je le trouve moins abusé que sur vanguard (et ils aiment bien le modifier via des maj)

Le sbmm pareil aucune surprise après les streamers gueulent car ils peuvent pas faire leurs clips car ils prennent des salves mais je crois qu'ils ont trop trainé sur Warzone sous vpn depuis fin 2020...ahah.

Après oui ça cassé les couilles de suer a chaque game mais honnêtement j'ai pas trouvé ça choquant sur cette beta (on verra sur le jeu final...) Ça reste un point négatif de toute manière.



J'ai trouvé les maps 6v6 bien meilleures que celles de mw19 avec beaucoup moins de fenêtres et de Point de camp on revient aux bases surtout celle du marché.



Bref comme a chaque nouveau cod le jeu fera pas l'unanimité car chaque joueur veut son ttk a lui son niveau sonore a lui ça criera toujours aux campeurs alors que les maps sont bien moins focus la dessus (oui des fois on bouge pas car on prends un objectif lolll)

Les sensations de tirs c'est comme mw19 c'est carré avec un son au petits oignonsnet oui coup de coeur pour le nouveau mode 3 ème personne qui va avoir sa communauté (et cette MK2 a la mire attention)



Hâte de voir le produit final et le reste des maps.



Par contre vraiment carton rouge sur les menus pourquoi mais pourquoi??



(Si ya des joueurs cod ou wz n'hésitez pas à m'ajouter)