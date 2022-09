Pas de version GBA en vue (désolé), mais des screens de la version Switch qui, disons-le clairement, sont justes honteuse (gare a vos œils!)Ces photos sont ceux de Puyo (gamekult) qu'il a posté sur twitter: http://twitter.com/puyogk/status/1573248625505107975 En vérifiant ici et là, il y a aussi ce type de texture affreuse sur PS5 (donc certainement aussi sur PS4!)C'est bien d'annoncer une avalanche de jeux (square enix ne s'arrête plus), mais si c'est pour nous proposer des jeux fini à la pisse, c'est pas vraiment la peineDu coup, je suis pas vraiment pressé de le voir arrivé en europe (du moins, dans cet état)Beau travail, Square Enix

posted the 09/23/2022 at 09:13 PM by xenofamicom