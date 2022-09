Découvrez la bande-annonce officielle de Anything's Possible, réalisé par Billy Porter et écrit par Ximena García Lecuona. Anything's Possible est une histoire moderne et délicieuse de passage à l'âge adulte qui suit Kelsa, une lycéenne transgenre sûre d'elle, dans sa dernière année de lycée. Lorsque son camarade de classe Khal a le béguin pour elle, il trouve le courage de l'inviter à sortir, malgré le drame qu'il sait que cela pourrait causer. Ce qui se passe est une romance qui met en valeur la joie, la tendresse et la douleur du jeune amour. Anything's Possible arrive sur Prime Video le 22 juillet.

À 16 ans, Jamie New ne se sent pas à sa place. Il rêve de devenir une drag queen et d’en faire son métier. Jamie ignore à quoi ressemblera son avenir mais une chose est sûre : il fera sensation ! Encouragé par sa mère, qui l’adore, et par ses merveilleux amis, le jeune homme va surmonter les préjugés, endurer la moquerie et l’intimidation pour enfin sortir de l’ombre et révéler au monde qui il est vraiment.

On regardais la série Smallville avec ma femme et mine de rien, beaucoup de fonds de catalogue (Marié deux enfants) et surtout, pas mal de créations originales dont deux qui m'ont particulièrement tapé à l’œil.Et vous, vous en pensez quoi de Amazon Prime ?