L'après-guerre froide a été difficile pour le Japon.



Ce pays, qui était autrefois réputé pour avoir développé une forme supérieure de capitalisme et qui semblait prêt à surpasser les États-Unis en tant que première économie mondiale, a perdu le nord au début des années 1990.



L'éclatement de la bulle en 1991 a marqué le début d'une période d'incertitude politique et économique qui a duré plus de deux décennies.



On espérait que la triple catastrophe du 11 mars 2011 - un séisme massif, un tsunami et un accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi - sortirait le Japon de sa torpeur et l'inciterait à adopter des changements qui relanceraient la croissance et l'optimisme des années fastes.



Mais plusieurs années plus tard, le Japon attend toujours la transformation nécessaire, et Brad Glosserman conclut que le fait que même la catastrophe n'ait pas incité à une réforme suffisamment radicale révèle quelque chose sur le système politique et la société japonaise.



Glosserman explique pourquoi le Japon n'a pas changé et ne changera pas, concluant que les horizons japonais se rétrécissent et que le public japonais a renoncé aux ambitions audacieuses des générations précédentes et de ses dirigeants actuels. Il s'agit d'un aperçu critique du Japon contemporain, qui devrait façonner notre réflexion sur ce pays vital.

Bonne lecture!!!