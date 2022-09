Ce n'est pas un article pour les sensibles du cœurs, donc barrez vous vite si c'est votre casOn parle des charts au japon aujourd'hui et de l'exploit de la Xbox Series (S), mais sachez qu'au japon... en 20 ans de présences sur le marché nippon... Microsoft n'a vendu que...(xbox, xbox 360, xbox one et xbox Series)La PS5, qui n'est pas vraiment un succès au japon, c'est presque 2 millions de consoles vendus (avec pénurie et mauvaise gestion des stocks!!) en presque 2 ans également.Source: http://twitter.com/Shannon_Liao/status/1572625159831404544 ou encore: http://www.washingtonpost.com/video-games/2022/09/21/xbox-japan-tokyo-game-show/ Bon, comme vous pouvez le lire sur le tweet, Microsoft semble réaliser qu'ils ont fait les imbéciles et vont se retrousser les manches (distribuer des chèques en gros) pour attirer encore plus de jeux japonais (gal gun 3?, Dear Or Alive 7? Blue Dragoon et Lost Odyssey next?...)Faisons semblant d'y croire, au japon on sait comment ça va se terminer (sauf si ils rachètent Sega.. ou Nintendo?