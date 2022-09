Bonjour,



J'ai remarqué qu'à la Fnac entre autres. Le prix affiché sur le livre et le passage en caisse/borne offrait un prix plus chère...

C'est due aux éditeurs qui ont augmenté le prix des livres. Ils ont déjà fait le coup l'année dernière, certains l'ont fait en avril et là d'autres ou tous, refont le coup en Septembre 2022.



Les raisons ? Augmentation du prix des matières première, la guerre en Ukraine.... Bref vérifiés bien quand vous passez en caisse. Je crois qu'en plus les magasins ne vous laisses que le choix de prendre aux prix caisse ou de reposer. Parce qu'ils ne peuvent pas tout réétiqueter (Donc dire "Vous êtes obligé de vendre au prix affiché ! ...c'est pas possible)