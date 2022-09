Le férocement talentueux Hideo Kojima, créateur de Metal Gear Solid et de Death Stranding, partage son point de vue sur les histoires et les films qui influencent son travail !



Depuis son enfance, le créateur de Metal Gear Solid et de Death Stranding, Hideo Kojima, est un consommateur vorace de films, de musique et de livres. Ils ont éveillé sa passion pour les histoires et la narration, et les résultats sont visibles dans ses jeux vidéo révolutionnaires et emblématiques. Aujourd'hui à la tête du studio indépendant Kojima Productions, l'enthousiasme de Kojima pour les médias de divertissement ne s'est jamais démenti. Ce recueil d'essais explore certaines des inspirations de l'un des titans de l'industrie du jeu vidéo et offre un aperçu exclusif de l'un des esprits les plus brillants de la culture pop.



Un blog sur la traduction de livres et d'interview est en approche avant la fin du mois, voici le premier livre que je ferait traduire (toujours avec deepl).Extrait :J'ai commencé l'édition originale de ce livre par une citation : "Un monde sans livres est inconcevable."Plus de six ans plus tard, mes sentiments n'ont pas changé. Mais moi, et mes circonstances, avons beaucoup changé.Metal Gear Solid V : Ground Zeroes est sorti en mars 2014, et Metal Gear Solid V : The Phantom Pain est sorti en septembre 2015. En décembre de cette année-là, je suis devenu indépendant et j'ai créé Kojima Productions. J'avais brièvement envisagé de me retirer du développement de jeux vidéo pour plutôt subvenir à mes besoins en réalisant des films à petite échelle ou en écrivant, mais mon désir de répondre aux souhaits de mes collègues et de mes fans s'est rapidement avéré plus fort, et j'ai donc choisi de continuer à créer des jeux vidéo.J'ai loué un petit bureau - même pas neuf mètres carrés - et j'ai commencé une recherche internationale rapide pour trouver du personnel et les outils logiciels et les moteurs dont nous aurions besoin pour la production. Comme notre société prenait de l'ampleur, nous avons fini par avoir besoin d'un bureau plus grand, et j'ai parcouru Tokyo pour en trouver un. Pendant ce temps, nous commencions simultanément la production de notre nouveau jeu. Il n'y avait jamais assez d'heures dans une journée pour tout faire, mais même dans ce cas, il y avait une partie de ma routine quotidienne que je ne négligeais jamais : aller dans une librairie.Voici ce que je fais :Je vais dans une librairie, je choisis des livres, je les prends en main, j'achète ceux qui m'interpellent et je me perds en les lisant. Même lors de mes voyages d'affaires, je ne peux pas me sentir à l'aise si je n'ai pas plusieurs livres dans mon sac. Choisir des livres et les lire est plus qu'une habitude que j'ai conservée tout au long de ma vie, c'est une partie de qui je suis.J'étais un enfant à la maison, et comme j'étais le premier à rentrer, j'avais le devoir d'allumer la lumière ; ouvrir un livre dans la solitude était ma routine. Les livres empêchaient les sentiments d'isolement et de solitude de m'écraser.La mort précoce de mon père a contribué à un manque de modèles dans ma vie. Mais à l'intérieur des livres, j'ai pu trouver des adultes et des enseignants pour me guider.Les livres et les films ne fournissent que des expériences virtuelles, mais ces expériences n'en sont pas moins précieuses. Bien sûr, voyager soi-même quelque part et s'imprégner de l'atmosphère locale serait supérieur. Escalader une montagne soi-même serait sans aucun doute une expérience de meilleure qualité que d'écouter quelqu'un d'autre décrire son ascension. Mais une personne ne peut pas tout faire, et il est donc utile de partager les expériences d'autrui par procuration dans des livres ou des films.Les histoires vous permettent de découvrir des endroits où vous ne pourriez jamais aller - le passé, le futur ou des mondes lointains. Vous pouvez devenir une autre ethnie ou un autre sexe. Même lorsque vous lisez tout seul, vous partagez ces histoires qui se déroulent devant vous avec d'innombrables personnes que vous n'avez jamais rencontrées.Nous sommes seuls, mais nous sommes connectés.Depuis mon enfance, cette prise de conscience n'a cessé de me sauver.Et c'est pourquoi, à travers ce livre, j'espère communiquer le sentiment de connexion que d'autres livres m'ont donné.Les intermédiaires de ces connexions sont les mèmes, un concept introduit par le biologiste évolutionniste Richard Dawkins. Alors que les gènes sont de nature biologique, les mèmes sont des unités d'information - telles que des idées, des coutumes et des valeurs culturelles - qui se propagent entre les gens et sont transmises aux générations futures. Je pense que les histoires peuvent être décrites comme des mèmes ayant une forme. Lorsque les histoires sont transmises d'une génération à l'autre, qu'elles sont écrites et lues, la culture est transmise.Tout comme les gènes sont transmis par le biais d'une connexion entre une personne et une autre, les mèmes sont transmis par le biais d'une connexion entre une personne et un livre ou un film.Le monde est rempli d'innombrables livres, films et chansons, si nombreux qu'une personne ne peut espérer les découvrir tous. Par conséquent, j'accorde une importance considérable aux médias que je rencontre dans les limites de ma vie.Ces rencontres sont le fruit du hasard ; elles peuvent sembler être le produit du destin. Je n'ai aucune idée de ce qui me touchera, ni de l'endroit où je le ferai, ni du type de connexion qui se formera. Ainsi, plutôt que d'attendre dans une brume passive, je souhaite agir avec détermination et chérir les rencontres qui résultent de mes choix. Je ressens la même chose lorsqu'il s'agit de rencontrer des gens.C'est pourquoi je vais tous les jours dans une librairie.Je continue à y aller pour faire de nouvelles rencontres.Chaque jour, je rencontre toutes sortes de livres, chacun offrant un lien unique : certains attirent ma curiosité, d'autres m'interpellent, d'autres encore me laissent passer. En observant et en reconnaissant ces liens, je deviens plus apte à faire des rencontres qui ont un sens pour moi et j'affine ma sensibilité.Tout n'est pas gagnant. C'est vrai pour les livres, les films, la musique ou tout autre effort créatif de l'homme. En fait, neuf sur dix sont ratés. Mais parmi ces dix pour cent restants, on trouve des œuvres d'art incroyables. En tant que personne qui gagne sa vie en créant, je pense toujours que je veux continuer à produire des œuvres qui font partie de ces dix pour cent.Cela me donne une raison de plus de m'entraîner et d'affiner ma capacité à détecter le gagnant sur dix. Cela ne veut pas dire que je fais quelque chose de spécial avec ce processus : Je vais dans une librairie, j'achète un livre quand je ressens une connexion avec lui, et je le lis. Si le livre que je choisis est raté, il n'y a aucune raison de se décourager. Cela fait aussi partie du processus d'apprentissage qui me guidera vers un autre gagnant. Le temps passé à lire un tel livre n'est pas perdu, mais me conduit plutôt à ma prochaine rencontre.À l'intérieur de presque chaque livre sur mes étagères se trouve le reçu de l'achat de ce livre ; je les garde pour ne pas oublier ce moment. Imprimés avec le nom du magasin ainsi que la date et l'heure de l'achat, les reçus ravivent les souvenirs non seulement du contenu de ce livre, mais aussi du temps que j'ai passé avec lui, avant de partir pour la librairie, jusqu'à la présence persistante de l'histoire après la lecture de la dernière page, et des lieux qui m'entourent, comme la librairie ou l'endroit où j'ai lu le livre.Quel que soit le type de livre - même s'il était ennuyeux - le souvenir du temps que nous avons partagé ensemble n'appartient qu'à moi, et il forme une histoire qui m'est propre.Ensuite, je me rends à nouveau dans une librairie à la recherche de ma prochaine rencontre, et de ce gagnant sur dix.Si je fréquente la même librairie tous les jours, mon parcours dans le magasin finira par s'installer dans une certaine routine. Bien qu'il soit plus efficace de parcourir le magasin à partir d'un itinéraire fixe, cela diminue l'attrait et le sens de la visite de la librairie. Une fois que mon itinéraire est établi, je ne vois plus ce qui se trouve au-delà. Aller dans une librairie nouvelle ou moins familière perturbe mes schémas de pensée ossifiés, et même si je me sens perdu, l'expérience peut être fascinante. Même si le magasin propose les mêmes livres, ceux-ci peuvent montrer une autre facette d'eux-mêmes dans un magasin d'une autre échelle, d'un autre environnement ou d'une autre disposition.C'est comme la façon dont un même mot peut prendre un sens différent selon le contexte ou la situation, ou comment vous pouvez découvrir les nombreux charmes d'une personne en la voyant dans différents groupes sociaux. C'est pourquoi - au risque de me répéter - je n'ai jamais pu cesser de fréquenter les librairies.C'est peut-être moins le cas aujourd'hui qu'avant l'avènement d'Internet et des médias sociaux, mais les librairies restent un lieu de stockage des informations les plus récentes. Il suffit de faire un tour dans les rayons pour avoir une bonne idée de ce qui est tendance un peu partout. Aujourd'hui encore, une librairie est un microcosme du monde.Prenez, par exemple, les dramatiques télévisées matinales de NHK. Même si vous ne suivez pas une émission en particulier, un étalage de plusieurs livres sur le sujet peut vous permettre de spéculer sur les bonnes audiences de l'émission, tandis qu'une pile de livres de photos d'un acteur vous indiquera qu'il est actuellement populaire, que vous sachiez ou non qui il est. Une promenade dans les sections sports, mode d'emploi, finances/affaires et mangas vous donnera une vue d'ensemble d'une grande partie du monde.Certains liront ce qui précède et penseront : "Bien sûr, mais je peux obtenir tout cela sur Internet". Mais ce n'est pas vrai. Les informations que vous voyez sur l'internet vous parviennent filtrées et adaptées à vos goûts et intérêts personnels. Dans une librairie, des informations de tous types vous parviennent passivement au fil de votre navigation, même sur des sujets qui ne vous intéressent pas. Les librairies créent un contexte plus large qui n'existe pas sur Internet. Bien sûr, pour les générations qui l'ont maîtrisé, je suis sûr qu'Internet offre ses propres contextes d'où émergeront les rencontres. Ce n'est pas mon intention de le nier, mais je choisis personnellement de me concentrer sur les librairies et les livres.Je veux amener mon corps physique dans un magasin avec des livres exposés que je peux atteindre et toucher. Je veux me promener dans les allées et remarquer un livre sur une tablette ou une étagère, puis prendre le livre dans ma main, l'amener à la caisse, y déposer le reçu et le lire avec une concentration totale.Cette insistance n'est pas le produit de la nostalgie d'une ancienne génération ; le processus de choix d'un livre ou d'un film a plutôt une certaine universalité qui s'applique également au choix des personnes.Découvrir un gagnant sur dix parmi le nombre écrasant de livres dans une librairie exige un entraînement et une pratique constants. Il ne suffit pas de se rendre dans un magasin, d'entrer "gagnant d'un nouveau roman" et d'appuyer sur RECHERCHER. Le temps et les indices dont vous disposez pour faire un choix sont limités.Vous pouvez regarder la couverture, lire le texte de vente et les annonces, lire le résumé et la postface ou tout autre document complémentaire, et parcourir le texte à l'intérieur. Ensuite, à partir de ces indices, vous devez appliquer votre propre esthétique et vos propres valeurs pour juger si le livre sera un gagnant.Le processus est le même que pour l'évaluation d'un collègue de travail, de ses propositions ou de divers projets ou plans. Ces éléments ne sont pas différents d'un livre non lu. Vous devez prendre la décision avant de lire.Dans le cas d'un livre, la sanction d'une mauvaise décision peut être simplement l'ennui, mais dans le domaine des affaires ou d'autres projets à grande échelle, un mauvais jugement peut entraîner une catastrophe massive qui touche un grand nombre de personnes. Contrairement à la visite d'un pays étranger dans un livre, la décision d'aller en vacances dans la vie réelle peut même être une question de vie ou de mort.Cette sécurité pourrait faire en sorte que l'expérience imaginative de la lecture d'un livre soit jugée inférieure à l'expérience réelle. Mais ce n'est pas le cas. Le contact avec les mèmes, sous la forme de livres, de films ou d'autres médias, apporte la connaissance et la sagesse nécessaires pour sortir dans le monde réel ; ce sont tout de même des expériences légitimes.La façon dont je choisis mes livres me permet naturellement d'apprendre à connaître le monde réel.Je suis reconnaissant au fait que de nombreux critiques considèrent que mon travail présente une originalité et une vision créative distinctes. Je peux dire sans me tromper que le fait de fréquenter les librairies et de choisir des livres contribue à rendre cela possible. En entraînant mon œil et ma perceptivité esthétique à trouver des gagnants, j'ai formé mon propre point de vue et mes propres valeurs, qui donnent lieu à une production créative originale.Trouver des livres et des films grâce aux opinions et aux recommandations des autres est certainement important, mais dès que vous ouvrez la première page, vous devez entrer dans le monde de ce livre avec vos propres valeurs et sensibilités.Il n'y a absolument rien de mal à ne pas aimer un livre que quelqu'un d'autre vous a recommandé. Votre jugement a été fait à partir de votre propre point de vue. Si vous aimiez un livre simplement parce que quelqu'un d'autre en a fait l'éloge, cela ne serait pas différent que de retweeter un message sur Twitter ; il n'y a rien de vous là-dedans. Ne craignez pas d'avoir tort ou d'avoir une opinion divergente. Quels résultats merveilleux pourraient survenir lorsque vous découvrez un gagnant de vos propres yeux et de votre propre esprit ? Ce qui est un gagnant pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, mais ce n'est pas grave.Je soupçonne que le désir de communiquer cette idée est la raison pour laquelle je développe des jeux vidéo, j'écris des essais ou j'écris des commentaires sur des films ou des livres.Les essais contenus dans ce livre ne représentent qu'une infime partie des livres et des films que j'ai sélectionnés avec mes jambes, mes yeux et mon esprit. Cette sélection d'œuvres - ou plutôt le contexte plus large qu'elles représentent - a formé qui je suis, et donc mes propres créations. Les mèmes que ces histoires m'ont communiqués m'ont fourni l'énergie que j'utilise pour créer, et pour vivre.Aucun n'a perdu de son attrait au cours des années qui ont suivi la publication de l'édition originale de ce livre. Une fois de plus, je saisis cette occasion pour vous livrer ces mèmes, dans l'espoir qu'ils puissent former un pont entre nous.