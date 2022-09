via nouveau compte avec code BIENVENUE débit à l'expédition (de chaque article), livraison point relais (pour le jeu)pour pouvoir utiliser le code, il faut dépasser 50€, donc ajouter ceci par exemple en drive pour avoir les fdp gratos : https://www.auchan.fr/bic-stylo-bille-retractable-4-couleurs-pointe-moyenne-bleu-noir-rouge-vert-original/pr-C377088?redirect_keywords=stylo%204%20couleurs libre à vous d'aller récupérer ou pas ceci au drivepour préco le jeu : https://www.auchan.fr/the-callisto-protocol-day-one-edition-ps5/pr-C1566661 Auchan va d'abord débiter la commande pour le petit article que vous aurez ajouter pour dépasser les 50€ et ensuite, ils débiteront pour le jeu en décembre.Moi pas encore préco car je ne sais pas si je vais le prendre ou pas, j'hésite ....

posted the 09/19/2022 at 06:05 PM by ioop