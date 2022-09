Notez que c'est une rumeur à l'heure actuelle, mais Sonic Frontiers, ça devrait donner ça sur les différentes consoles:- Nintendo Switch: 720p / 30 fps (en plus d'être très moche)- Playstation 4 : 1080p / 30 fps (oui oui, 30fps!!)- Playstation 5 : 4K / 30 fps ou 1080p/ 60 fpsCes informations ont été obtenus par une personne qui se trouvait au TGS et les a demandé directement à une personne responsable du développement... les fréquences sont variables pour les différentes consoles.Plus qu'a attendre (moins de 2 mois) pour voir si la Sonic Team a - enfin - trouvé la bonne formule pour le retour de Sonic

09/18/2022 at 09:53 PM by xenofamicom