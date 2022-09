Salut les gars!Un petit mot concernant la démo de Wo Long. J’ai lancé ça en début d’aprem et bordel qu’est ce que le jeu est difficile!!Je suis un grand fan et habitué des Souls, des Ni-Oh etc. Mais alors là le level est complètement fumé.Je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi mais une fois arrivé dans la grotte, juste après les tigres qui sont complètement craqués, ça devient n’importe quoi, on se fait two shot en 2 secondes. Et le timing pour les contres est tellement serré, c’est quasi impossible de le placer volontairement vu comme l’animation est rapide ou il faudrait bien 100h d’entraînement et connaître les patterns par cœur de chaque ennemi + des réflexes d’enfoiré.Après le jeu est grave kiffant et addictif, je me régal et les combat sont top avec un aspect chorégraphie à là donjon & dragon. Mais sincèrement la difficulté devrait être rapidement revu parce que la c’est indécent…Je sais pas ce que vous en avez pensé, pour moi ça sera day one évidement. J’espère juste un bel équilibrage du jeu parce que là, j’me fais soulever dans tous les sens.