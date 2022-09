Je viens de passer 3h sur la démo. Je m'attendais à rien, et finalement je pense le prendre. Je n'ai pas vu passer les 3h de jeu.



Les top:

-Le gameplay action rpg, avec plein de combos, de tactiques, de faiblesse élémentaire, de faiblesse d'arme

-Les musiques

-Graphiquement correct

-Les niveaux assez grands et longs

-ca bouge bien, c'est nerveux sans être épileptique

-Les compagnons qui apportent encore plus de possibilités



Les moins:

-Les chutes de fps par moments sur ps4

-Ca reste techniquement en retard sur ps4

-Les visages un peu trop figés et la synchro labiale raté.

-La voix anglaise de la valkyrie a l'air fatigué, aucun intonation dans la voix XD

-Niveau décors c'est vu et revu dans le chapitre 1

-Les murs invisibles



C'est finalement une bonne surprise cette démo, lors de l'annonce du jeu j'étais pas du tout intéressé, mais finalement ce genre de jeux c'est manette en main.

Dommage que les jeux japonais ont tous pour la plupart trop peu de budget pour se rapprocher des standards graphiques de 2022, mais on s'y fait rapidement.