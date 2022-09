Bon je viens de finir la démo, le système est clairement repris de Sekiro, avec un système de posture et de parry/contre. Mais le simple fait d'avoir plusieurs armes et techniques selon les situations varie bien le jeu.On est obligé d'utiliser le système de parry et contre si on veut échapper aux attaques critiques des ennemis qui sont ingardables autrement.En revanche, le jeu est moins "user friendly" que Sekiro au niveau des parry, les timings sont plus stricts et on ne peut pas bourrer la touche de parry (O sur la démo PS5) car appuyer deux fois sur O enclenche l'esquive, et le bouton de garde est assigné à L1.Autant vous dire qu'on mange sévère contre le boss de la démo quand il fait son attaque critique multiple, si on rate le timing... D'ailleurs le boss du jeu est en 2 phases, j'ai trouvé la première ridiculement facile et la seconde assez difficile, mais j'ai pas complètement le système de jeu en main donc difficile de se faire un avis sur la difficulté du jeu. Globalement y'a du challenge quand même, bien que je sois mort qu'une ou deux fois dans le niveau, c'est surtout la deuxième phase du boss de fin qui m'a fait recommencer une bonne dizaine de fois.En revanche, j'aime pas trop le système de loot repris de NioH, y'en a ptete un peu moins mais y'en a toujours une tétra chiée je trouve...En bref, future tuerie car le gameplay est jouissif, et l'ajout du saut donne une peu de verticalité au level design et gameplay. Mention spéciale à "l'infiltration" qui se révèle presque plus jouissive que Ghost of Tsushima, à savoir que rien n'est automatisé (notamment les stealth skills en saut) et que les Stealth skill sont bien stylés.Team Ninja confirme son retour après NioH, et (re)commence à s'imposer sérieusement dans toute l'industrie niveau gameplay. Impatient également de voir ce que donnera Rise of the Ronin !